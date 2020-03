Znížia si poslanci platy počas mimoriadnej situácie? Koalícia je otvorená diskusii

Poslanci vládnej koalície, ktorých oslovila agentúra SITA, sa nebránia diskusii, že by sa im mohli znížiť dočasne platy počas mimoriadnej situácie v boji proti koronavírusu. „Sme otvorení diskusii,“ povedal podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Poslanec Marián Viskupič (Sloboda a Solidarita) uviedol, že by malo ísť o rozhodnutie celej koalície.

Správny krok a symbolické gesto

Poslanec Peter Pčolinský sa vyjadril, že je možné sa rozprávať v koalícii o znížení platov poslancov. Viskupič aj Pčolinský zároveň dodali, že po očakávanej recesii, by aj tak mal poslancom príjem klesnúť, pretože je naviazaný na priemernú nominálnu mzdu v hospodárstve.

O znížení platov politikom hovoril premiér Igor Matovič (OĽaNO) v utorok. Považoval by to za správny krok a symbolické gesto. „Ak nebude existovať dohoda v koalícii, nemám s tým, čo spraviť,“ vyhlásil premiér a dodal, že politici paradoxne robia viac ako „v mierových časoch“.

„Zatiaľ takáto diskusia v koalícii neprebehla, sme otvorení diskusii,“ reagoval Šeliga na vyjadrenia predsedu vlády. Podľa Šeligu si v súčasnosti musia všetci uvedomiť, že je potrebné byť solidárny.

„Strana Za ľudí s týmto nebude mať problém. Dnes členovia nášho klubu už prispievajú rôznym organizáciám, zháňajú rúška a sú pripravení v tom pokračovať,“ doplnil.

Ekonomika ide do veľkej recesie

Šéf finančného výboru parlamentu Viskupič upozornil, že poslanecké platy sú naviazané na priemerné mzdy. „Ak by došlo k zníženiu priemernej mzdy, tak sa naše platy znížia,“ priblížil Viskupič.

Podľa poslanca Pčolinského sú na platy poslancov naviazané tisíce platov rôznych úradníkov. „Ak sa majú znížiť platy 150 poslancom a členom vlády, tak potom áno, ale tak, aby to nepostihlo tisíce úradníkov,“ poznamenal. Podľa neho ekonomika ide do veľkej recesie, bude veľký prepad priemernej mzdy. Keďže sú na ňu naviazané aj platy poslancov, tak „pôjdu tak či tak dole“.

Poslancovi podľa zákona patrí plat vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Tá sa za minulý rok zvýšila na 1 092 eur. Znamená to teda, že by mala stúpnuť aj výška platu poslancov zo súčasných 3 039 eur na 3 276 eur.

Zároveň by mala vzrásť aj suma paušálnych náhrad. Poslanec s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji tak dostane 1 966 eur a mimobratislavský poslanec 2 294 eur. Paušálne náhrady sa na rozdiel od platu nezdaňujú.

Pokus mediálne zaujať

Poslanec Marian Kotleba (Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko) v utorok na schôdzi parlamentu žiadal prijať uznesenie, aby vláda v skrátenom legislatívnom konaní pripravila návrh novely zákona, ktorým by sa znížil plat poslancov a niektorých ústavných činiteľov najmenej o 33 percent po dobu trvania mimoriadnych opatrení ako prejav solidarity s ľuďmi, ktorí stratili prácu.

Za návrh hlasovali iba poslanci ĽSNS. Poslanec Šeliga uviedol, že tento návrh nebol podaný v súlade s rokovacím poriadkom a „išlo len o pokus mediálne zaujať“.

Poslanec strany Smer – sociálna demokracia Róbert Puci agentúre SITA povedal, že prípadné zníženie platov politikov je vec na diskusiu. „Pokiaľ by to malo pomôcť ľuďom, ktorí prídu o prácu, ktorá nastane pre krízu v súvislosti s koronavírusom, tak si myslím, že by sa to dalo,“ podotkol s tým, že by o platoch mala diskutovať koalícia a aj opozícia.

Od roku 2008 poslancom platy nerástli z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy. Od roku 2019 si však odmietli ďalej platy zmrazovať. Príjmy im vzhľadom na stúpajúcu priemernú mzdu preto skokovito narástli.