Zomrel americký hudobník a skladateľ Little Richard, spevák sa dožil 87 rokov

V sobotu zomrel americký hudobník, spevák a skladateľ Little Richard. Dožil sa 87 rokov. Interpret, ktorý sa preslávil aj vďaka energickému vystupovaniu, zohral významnú úlohu pri formovaní rock’n’rollu, soulu či funku.

Jeho hudba ovplyvnila mnohých popredných umelcov, medzi ktorými nechýbali The Beatles, David Bowie či Rolling Stones.

Little Richard

Little Richard, vlastným menom Richard Wayne Penniman, sa pohyboval na scéne od druhej polovice 40. rokov minulého storočia.

Prvý album Here’s Little Richard vydal v marci 1957, pričom na konte má aj množstvo ďalších nahrávok. Medzi jeho najväčšie hity patria Long Tall Sally, Tutti-Frutti, Lucille, Rip It Up, Good Golly, Miss Molly, The Girl Can’t Help It alebo Jenny, Jenny.

Je členom Rock’n’rollovej siene slávy, Skladateľskej siene slávy, v roku 1993 mu udelili prestížnu cenu Grammy za celoživotné dielo. Magazín Rolling Stone ho v rebríčku 100 najlepších interpretov všetkých čias zaradil na ôsme miesto.