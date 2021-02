Zomrel boxer, ktorý ako neznámy zdolal Muhammada Aliho a potom mu stúpla sláva do hlavy

V americkom Las Vegas vo veku 67 rokov zomrel niekdajší boxerský šampión Leon Spinks. Muž, ktorý sa preslávil triumfom nad Muhammadom Alim aj olympijskou zlatou medailou, trpel rakovinou prostaty aj inými chorobami. Mal aj problémy s alkoholom. Pri jeho skone bola manželka Brenda Glur Spinksová aj niekoľko blízkych priateľov.

Spinks sa preslávil triumfom nad Alim v roku 1978, keď v 15-kolovom zápase ako 25-ročný nečakane získal titul majstra sveta v ťažkej váhe vo verzii WBC a WBA. Bol to vtedy jeho ôsmy súboj v profikariére a titul získal historicky ako pracovne najmladší.

Ali chcel mať takmer isté víťazstvo

V skutočnosti ani nebol vyzývateľom slávneho súpera, ale ten si ho vybral, lebo chcel mať takmer isté víťazstvo. Opak bol pravda, Spinksov neortodoxný štýl Alimu vôbec nevyhovoval a prehral tesne na body. „Je neuveriteľné, že súboj Spinksa s Alim sa vôbec uskutočnil. Spinks nebol ideálny uchádzač, vlastne ním vôbec nebol. Bol iba obyčajný súper, ktorý nejako našiel spôsob ako zvíťaziť,“ uviedol promotér Bob Arum. Spinks si svoju nečakane nadobudnutú popularitu začal až prehnane užívať. Nechával sa fotografovať vo vani s pohárom šampanského a cigarou. Na otázku, či sa cíti ako majster sveta, odpovedal: „Nie som najväčší šampión, som iba najnovší.“

Aliho prehra nahnevala a bažil po rýchlej odvete. Obaja sa stretli aj o sedem mesiacov neskôr a v Superdome v New Orleans pred 72 000 divákmi si už favorit nenechal ujsť víťazstvo. Tento súboj odhadom videlo v televízii 90 miliónov ľudí a televízia CBS vytvorila rekord v sledovanosti. Len niekoľko dní pred predtým sa Spinks tak opil, že odpadol na schodoch v hoteli v New Orleans. „Spýtal som sa ho, čo to stvára, veď o pár dní má opäť boxovať s Alim. Odpovedal, že práve došiel z roboty na stavbe…,“ spomínal Arum. O titul Spinks bojoval neskôr už len v roku 1981, keď podľahol Larrymu Holmesovi v 3. kole. Profikariéru v ringu ukončil v polovici 90. rokov bilanciou 26 víťazstiev – 17 prehier a 3 remízy.

Všetky zarobené peniaze ihneď minul

Medzi fanúšikmi bol obľúbený pre jeho charakteristický úsmev s chýbajúcimi prednými zubami aj už spomenutú ľahkovážnu povahu. Všetky zarobené peniaze prakticky ihneď minul a po odchode do boxerského dôchodku pracoval aj v mládežníckej kresťanskej organizácii YMCA v Nebraske, kde umýval šatne. Neskôr si nechal na klinike v Las Vegas odborne preštudovať zmeny na mozgu, ktoré vyplynuli z jeho kariéry profesionálneho pästiara.

Kombinácia tvrdých úderov s nadmerného pitia alkoholu spôsobili jeho poškodenie, ale výraznejšie ho to neobmedzovalo v súkromí. Rád sa zúčastňoval na autogamiádach aj iných spoločenských akciách. „Bol obľúbený, lebo bol taká dobrá duša. Stali sme sa priateľmi,“ povedal o Spinksovi Gene Kilroy, ktorý obchodne zastupoval počas kariéry Muhammada Aliho.

V roku 1976 sa Spinks stal v Montreale olympijským šampiónom v poloťažkej hmotnostnej kategórii, keď zdolal Kubánca Sixta Soria. Američania vtedy získali päť zlatých v boxe a v strednej váhe triumfoval aj Spinksov o tri roky mladší brat Michael. Aj on sa neskôr stal šampiónom ťažkej váhy.