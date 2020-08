Zomrel herec Ben Cross, náhle úmrtie vo Viedni zapríčinila krátka choroba

Vo veku 72 rokov zomrel herec Ben Cross, známy najmä ako Harold Abrahams zo životopisnej športovej drámy Ohnivé vozy (1981).

Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho zástupcov, podľa ktorých londýnsky rodák skonal „náhle“ po krátkej chorobe. Zomrel vo Viedni.

K úmrtiu sa vyjadrila aj jeho dcéra

Jeho dcéra Lauren na sociálnej sieti Facebook napísala, že úmrtie jej „drahého otca“ jej zlomilo srdce a vysvetlila, že už bol „nejaký čas chorý“, no „v poslednom týždni sa jeho stav rapídne zhoršil“.

Podľa jeho zástupcov práve dokončoval nakrúcanie hororu The Devil’s Light a v tomto roku by sa mal ešte objaviť v hlavnej role romantickej drámy Last Letter From Your Lover.

Najvýznamnejšie filmové úlohy

Harry Bernard Cross sa narodil sa 16. decembra 1947 v Londýne. Po absolvovaní Kráľovskej akadémie dramatických umení sa presunul z divadla pred kamery, pričom debutoval malou rolou vo vojnovej snímke Vzdialený most (1977) so Seanom Connerym a Michaelom Cainom.

V tom istom roku sa stal členom Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti a v roku 1978 si vyslúžil chvály stvárnením právnika Billyho Flynna v muzikáli Chicago. Práve tento výkon mu pritom zrejme vyniesol spomínanú rolu v Ohnivých vozoch.

Neskôr si zahral napríklad aj vo filme a rovnomennom miniseriáli Vzdialené vrcholky hôr (1984), snímkach Prvý rytier (1995) alebo Star Trek (2009) a stvárnil tiež Rudolfa Hessa v dokumentárnej minisérii Nacisti pred súdom (2006) z produkcie BBC.