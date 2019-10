Zomrel herec Robert Forster, predstaviteľ Maxa Cherryho z filmu Jackie Brownová

Vo veku 78 rokov zomrel americký herec Robert Forster, známy napríklad ako Max Cherry z filmu Jackie Brownová (1997), ktorý mu v roku 1998 vyniesol nomináciu na Oscara za vedľajšiu rolu.

Jeho hovorkyňa Kathie Berlin informovala, že rodák z Rochesteru skonal v piatok obklopený rodinou vo svojom dome v Los Angeles. Príčinou bola rakovina mozgu.

Krátko po oznámení jeho úmrtia zaplavili sociálne médiá prejavy sústrasti. Medzi osobnosťami, ktoré vyjadrili zármutok, boli napríklad Bryan Cranston, s ktorým si zahral v snímke Aligátor (1980), v seriáli Perníkový tatko (2008 – 2013), a tiež jeho filmovom spinoffe El Camino: A Breaking Bad Movie (2019), či Samuel L. Jackson, s ktorým spolupracoval na spomínanej Jackie Brownovovej.

Pôvodne chcel byť právnikom

Forster, ktorý chcel byť pôvodne právnikom, sa údajne k herectvu dostal úplnou náhodou, keď počas štúdia na vysokej škole jedného dňa sledoval študentku, s ktorou sa chcel pozhovárať, až na divadelný konkurz.

Tam ho obsadili do muzikálu Bye Bye Birdie a spomínaná študentka, June Provenzano, sa v roku 1966 stala jeho manželkou, s ktorou mal neskôr tri deti.

V roku 1975 sa rozviedli a v rokoch 1978 až 1980 bola jeho druhou manželkou Zivia Forster. Jeho súčasnou partnerkou bola Denise Grayson, s ktorou tvoril pár 16 rokov. Forster mal aj syna Roberta III, ktorý sa narodil v roku 1965.

Debutoval v dráme Páv so zlatým okom

V roku 1965 sa vďaka úlohe na Broadwayi dostal do pozornosti producenta Darryla Zanucka, ktorý s ním podpísal kontrakt.

Jeho filmovým debutom bola rola v dráme Páv so zlatým okom z roku 1967. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch hral prevažne v „béčkových“ akčných filmoch, pričom sa objavil vo vyše stovke snímok, z ktorých mnohé vzal len z nutnosti. „Mal som štyri deti, bral som akúkoľvek prácu, akú som mohol dostať,“ vyjadril sa na adresu tohto obdobia vlani pre Chicago Tribune.

Naspäť do pozornosti sa dostal až vďaka Jackie Brownovej Quentina Tarantina z roku 1997. Neskôr sa predstavil napríklad v snímkach Ja, moje druhé ja a Irena (2000), Mulholland Drive (2001), Deti moje (2011), Pád Bieleho domu (2013) alebo What They Had (2018), Perníkovom tatkovi či nových častiach kultového Mestečka Twin Peaks z roku 2017.