Zomrel hokejový tréner Miroslav Chudý, hlavy v smútku majú v Banskej Bystrici aj v Michalovciach

Vo veku 59 rokov zomrel slovenský hokejový tréner Miroslav Chudý. Informovali o tom oficiálne webové stránky viacerých slovenských hokejových klubov vrátane HC´05 Banská Bystrica a HK Dukla Ingema Michaloviec, kde ako tréner zanechal nezmazateľnú stopu.

Mužstvo doviedol až do finále

Chudý spolu trikrát a naposledy ešte v minulej sezóne pôsobil v Banskej Bystrici, počas sezóny 2014/2015 doviedol mužstvo do finále najvyššej súťaže. Viedol takisto Martin, Michalovce, Nové Zámky a Detvu, celkovo štyrikrát vyhral druhú najvyššiu súťaž na Slovensku. Asistentom bol aj v HKM Zvolen. Ako hráč nastupoval za Banskú Bystricu a Martin.

„Všetkých v HC ´05 Banská Bystrica a určite aj v širokej hokejovej verejnosti veľmi zasiahol nečakaný a skorý odchod výborného trénera a skvelého človeka. Rodine, pozostalým a priateľom vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ napísali Banskobystričania na svojom webe.

Navždy v srdciach fanúšikov

Rovnako hokejový klub Dukla Ingema Michalovce prijal s hlbokým zármutkom správu o smrti Miroslava Chudého. Rodák z Krupiny vstúpil do michalovskej hokejovej rodiny v októbri 2017, keď A-mužstvo pôsobilo v druhej najvyššej súťaži.

„V nej nás dvakrát doviedol k víťazstvu a v ročníku 2018/2019 začal našu extraligovú cestu, keď sa mu podarilo Duklu doviesť do najvyššej súťaže. Pán tréner Chudý, Miro, trenky, Chuďas sa navždy zapísal nie len do michalovskej hokejovej histórie, ale aj do sŕdc fanúšikov, hráčov a kolegov s ktorými spolupracoval. Česť jeho pamiatke,“ pridali kondolenciu Michalovčania.