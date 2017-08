BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Vo veku 91 rokov zomrel jeden z najznámejších amerických komikov a zabávačov Jerry Lewis.

O jeho úmrtí informoval ako prvý magazín Las Vegas Review-Journal, podľa ktorého informácií herec skonal v nedeľu ráno vo svojom dome v Las Vegas. Príčinu úmrtia zatiaľ nezverejnili.

Jerry Lewis

* americký komik, režisér, scenárista a producent, sa narodil 16. marca 1926 v Newarku v štáte New Jersey. Preslávil sa vystupovaním v nočných kluboch s Deanom Martinom. Vo filme spolu debutovali komédiou My Friend Irma z roku 1949 a do roku 1956 účinkovali v 16 snímkach.

Lewis neskôr sám hral vo vyše dvoch tuctoch ďalších filmov ako The Bellboy (1960), Zamilovaný profesor (1961) či The Disorderly Orderly (1964). Americká Akadémia filmových umení a vied mu v roku 2009 udelila humanitárnu cenu Jeana Hersholta.

Informácie pochádzajú z webstránky britskej vysielacej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.