Zomrel Jozef Vengloš, veľká osobnosť slovenského futbalu

V utorok podvečer odišla do futbalového neba vo veku nedožitých 85 rokov veľká osobnosť slovenského futbalu, Jozef Vengloš. Informoval o tom Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojom webe.

Šesťkrát viedol výber sveta

Futbalová veľkosť Jozefa Vengloša (nar. 18. februára 1936) bola zrejmá najmä z jeho trénerskej práce. „Jeho osobná vizitka je plná významných faktov: ako tréner získal zlatú medailu na ME 1976 a bronzovú na ME 1980, bol majstrom Európy s tímom do 23 rokov (1972). Ako vôbec prvý tréner mimo krajín Veľkej Británie viedol anglický klub v najvyššej súťaži (Aston Villa 1990/1991),“ referuje web SFZ.

Vengloš sa doma dvakrát stal majstrom Československa so Slovanom, v zahraničí raz majstrom Malajzie s FC Kuala Lumpur. V Portugalsku viedol Sporting Lisabon, v Turecku tím Fenerbahce Istanbul, v Škótsku Celtic Glasgow a v Japonsku klub JEF Ičihara United. Ako informuje SFZ, šesťkrát viedol výber sveta v benefičných zápasoch, jeho partnermi boli osobnosti ako Jupp Derwall, Bora Milutinovič, Carlos Alberto Parreira i Carlos Queiroz.

V rokoch 1974 až 2010 nechýbal na žiadnom zo svetových a európskych šampionátov, na väčšine počas finálových turnajov pôsobil vo funkcii člena či šéfa technických komisií UEFA a FIFA. Bol jediný spomedzi československých trénerov, ktorý s reprezentáciou ČSSR dvakrát postúpil na MS. Viedol národné tímy dovedna piatich krajín – Austrálie, Československa, Slovenska, Ománu a Malajzie.

„Doctor Joe“ aj „džentlmen“

Ružomberský rodák s futbalom začínal pod Čebraťom (1951 – 1954), v dorasteneckom veku prestúpil do Slovana Bratislava a v silnej konkurencii v belasom drese hral jedenásť rokov. Bol juniorským reprezentantom, hral za B-mužstvo ČSSR, bol v mužstve československých olympionikov, no jeho sľubnú kariéru stopli zranenia.

„Práve z obdobia, keď viedol mládežnícky tím na známom turnaji vo Viareggiu a ako kapitán šiel pre víťaznú trofej, ku ktorej dostal bozk od slávnej herečky Sophie Lorenovej, sa traduje jeho prezývka Lolo. Aj túto milú prezývku vyslovovalo jeho okolie s veľkou úctou a rešpektom,“ priblížil web SFZ.

Na Britských ostrovoch mu okrem prezývky „doctor Joe“ prischol aj prívlastok „džentlmen.“ Jeho vystupovanie a konanie mu vyniesli od Európskej futbalovej únie (UEFA) Diamantový rad za zásluhy a od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) najvyššie vyznamenanie Order of Merit.

O futbale prednášal v 120 krajinách, v rokoch 1995 až 2013 bol prezidentom Aliancie európskych futbalových trénerov (AEFCA), následne ho zvolili za jej čestného prezidenta. Na Slovensku ho vyhlásili za futbalového trénera 20. storočia a je členom Siene slávy slovenského futbalu (SSSF).