Zomrel známy britský DJ a procudent Andrew Weatherall, príčinou bola pľúcna embólia

V londýnskej nemocnici zomrel v pondelok na pľúcnu embóliu známy britský DJ a producent Andrew Weatherall. Mal 56 rokov. O úmrtí informoval jeho manažér.

Jeho odchod bol „rýchly a pokojný“, uvádza sa v stanovisku, podľa ktorého sa umelcova rodina zatiaľ nebude k úmrtiu vyjadrovať, pretože je otrasená.

Priekopník elektronickej hudby

Weatherall bol na začiatku 90. rokov jedným z najväčších priekopníkov britskej elektronickej a nezávislej scény. Stál napríklad za hudobnými projektmi The Sabres of Paradise a Two Lone Swordsmen, produkoval okrem iných prelomový album kapely Primal Scream Screamadelica z roku 1991 a patril k vyhľadávaným autorom remixov.

Obohatil diskografiu mnohých interpretov

Tými obohatil diskografiu interpretov ako New Order, Happy Mondays, My Bloody Valentine, The Future Sound Of London, Saint Etienne či Beth Orton.

„Som šokovaný a smutný zo správy, že kozmický cestovateľ Andrew Weatherall opustil náš barák,“ reagoval na smutnú informáciu spevák kapely The Charlatans Tim Burgess.