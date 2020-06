Zomrela americká speváčka R&B Bonnie Pointer zo skupiny Pointer Sister (video)

Vo veku 69 rokov zomrela v pondelok americká speváčka Bonnie Pointer, ktorá sa spolu so sestrami preslávila ako členka skupiny Pointer Sisters, známej hitmi Jump (For My Love) alebo I’m So Excited. Držiteľka Grammy skonala v Los Angeles na zástavu srdca, informoval jej publicista Roger Neal.

Hviezdy 70-tych rokov

„S hlbokým zármutkom musím fanúšikom Pointer Sisters oznámiť, že moja sestra Bonnie dnes ráno zomrela,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení Anita Pointer.

Bonnie a jej sestra June začali v roku 1969 vystupovať ako duo a neskôr sa k nim postupne pridali sestry Anita a Ruth.

Pointer Sisters sa preslávili v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a v roku 1975 získali za pieseň Fairytale prvú Grammy.

V tomto roku vydali spomienkový singel

Bonnie formáciu v roku 1977 opustila, aby sa mohla venovať sólovej kariére, no úspech Pointer Sisters pokračoval až do osemdesiatych rokov a v roku 1994 im odhalili hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.

Anita a Bonnie tento rok vydali spoločný spomienkový singel venovaný sestre June, ktorá zomrela v roku 2006.

V súčasnosti pôsobí v Pointer Sisters už len ich sestra Ruth spolu s dcérou Issou a vnučkou Sadako.