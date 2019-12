Zomrela Marie Fredrikssonová, speváčka skupiny Roxette

aktualizované 10. decembra, 14:27

Vo veku 61 rokov zomrela švédska speváčka Marie Fredriksson známa z pop-rockového dua Roxette. Rodáčka z Össjö skonala v pondelok po „po 17-ročnom boji s rakovinou“, uviedol jej manažér.

„Po viac ako 40 rokov si bola mojou najúžasnejšou priateľkou. Už nič nebude také, ako predtým,“ reagoval na úmrtie interpretky jej kolega z Roxette Per Gessle.

Gun-Marie Fredriksson sa narodila 30. mája 1958. S Gessleom založili Roxette v roku 1986, keď vydali aj prvý album Pearls of Passion. Nasledovali nahrávky Look Sharp! (1988), Joyride (1991), Tourism (1992), Crash! Boom! Bang! (1994), Have a Nice Day (1999), Room Service (2001), Charm School (2011) a Travelling (2012).

Medzi ich najväčšie hity patria skladby ako The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, How Do You Do!, Sleeping in My Car alebo Joyride.

Ich kariéru prerušili v roku 2002 zdravotné problémy Marie Fredriksson, ktorej našli nádor na mozgu. Comebackové vystúpenie absolvovali v roku 2009. Fredriksson v roku 2016 oznámila, že zo zdravotných dôvodov už nebude vystupovať.