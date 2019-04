Zoskupenie Projekt203 vydalo kompiláciu Replay 2000-2016, obsahuje ich najväčšie hity

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Elektro-popové zoskupenie Projekt203, pôsobiace v súčasnosti v zložení Ondrej Pešek, Sissi Enns a Marcel Orth, vydala v pondelok kompiláciu svojich najväčších hitov z rokov 2000 až 2016.

Novinka s názvom Replay 2000-2016 prináša priaznivcom elektronickej hudby 19 skladieb, ktoré kapela zložila a nahrala za 16 rokov od začiatku ich hudobnej cesty.

„Keď sme vydali album Vírus, ozvalo sa kopec ľudí. Hovorili, že je síce pekné, že sme spravili bodku za našou tvorbou a ohlasujeme nový začiatok, ale že by radi doma počúvali i to, čo bolo pred ňou, teda staršie skladby, ktoré hrávame na koncertoch a ku ktorým sa nevedia dostať, nemôžu ich nikde zohnať a stiahnuť si ich. Rozhodli sme sa teda k tomuto kroku a nahrali sme naše staré pesničky v profesionálnom zvuku,“ priblížil motiváciu skupiny jej líder Ondrej Pešek.

Skladby vo vysokej kvalite

Fanúšikovia a fanúšičky formácie si tak konečne budú môcť vypočuť skladby ako Sirény, Vlčia svorka, Odistený granát a mnohé ďalšie vo vysokej kvalite. Kompilácia vznikala zhruba päť mesiacov, nahrávali ju v štúdiu a skúšobni Projektu203.

O mix a mastering sa postaral Lukáš Sadloň z nahrávacieho štúdia a vydavateľstva TC Lemons . „Lukáš zvládol svoju prácu naozaj skvele a skladby zmastroval k našej veľkej spokojnosti. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu,“ povedal Pešek.

Skupina zahrá album aj naživo

Vizuál novinky sa zrodil tradične v rukách fotografa formácie Marcela Ortha. „Všetky promo fotky aj booklet sú nafotené v našej skúšobni Bunker. Vizuál znázorňuje pohľad do pivnice a triedenie starých vecí. Kompilácia mala totiž pracovný názov Staré veci a presne to sme aj so skladbami robili, oprašovali sme ich a nanovo nahrávali,“ uviedol Pešek.

Novinka je už v tejto chvíli dostupná na portáli www.bandcamp.com a počas apríla ju záujemcovia a záujemkyne nájdu aj na streamingových službách Spotify, iTunes či Deezer a na YouTube. Projekt203 album zároveň naživo predstaví, už 27. apríla ich čaká veľký koncert v bratislavskom Hopkirku, kde zahrajú všetky skladby z novej štúdiovky.

Po ich vystúpení sa návštevníci klubu budú môcť zabaviť ešte na elektro afterparty s názvom Cyber Heresy pod taktovkou DJ Dr. Love & DJane Divy Violent.