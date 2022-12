Zosnulý cyklista Tkáč patril k absolútnej svetovej špičke, šampión z OH v Montreale bol majstrom sveta až trikrát

Vo veku 71 rokov odišiel na večnosť jeden z najslávnejších športovcov slovenskej histórie cyklista Anton Tkáč. Olympijský šampión z Montrealu 1976 patril niekoľko rokov k absolútnej svetovej špičke v šprinte na dráhe. Rodák z Lozorna zomrel po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch. V tomto roku podstúpil operáciu srdca, no jeho stav sa postupne zhoršoval.

V šprinte sa stal trikrát majstrom sveta – okrem spomenutého triumfu pod piatimi kruhmi, ktorý znamenal aj titul svetového šampióna, získal zlato v Montreale 1974 a Mníchove 1978. Vyjazdil si tiež bronz na kilometri s pevným štartom na MS 1970 v anglickom Leicesteri, mal vtedy len 19 rokov.

Trojnásobný majster sveta ako Nepela

Na OH sa predstavil hneď trikrát, z Mníchova 1972 aj z Moskvy 1980 odchádzal bez cenného kovu. V rokoch 1976 a 1978 ho vyhlásili za najlepšieho športovca v Československu.

Ako informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), Tkáč sa stal po krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi len druhým slovenským trojnásobným majstrom sveta. V ankete o najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia bol druhý práve za Nepelom.

Prvý bronz získal ako 19-ročný

Anton Tkáč začínal s cestnou cyklistikou, no napokon sa presunul na velodrómy.

„Preslávil sa v šprinte, ale prvé veľké úspechy dosiahol v jazde na kilometer s pevným štartom. Na majstrovstvách sveta 1970 v anglickom Leicesteri len ako 19-ročný získal bronz. Prerušil potom vysokoškolské štúdium a narukoval do Dukly Trenčín, kde pod vedením olympionika z Ríma 1960 Dušana Škvareninu našiel lepšie tréningové podmienky,“ referuje SOŠV.

Vyradenie z reprezentácie

Na OH 1972 v Mníchove Tkáč patril k favoritom súťaže v pevnom kilometri, no pri tréningu dva týždne pred odchodom do Nemecka spadol a veľmi bolestivo si udrel bedrový kĺb. Pod piatimi kruhmi štartovať nechcel, ale funkcionári ho údajne donútili.

„S bolesťami skončil v pevnom kilometri až trinásty a po návrate ho za neúspech potrestali vyradením z reprezentácie,“ napísal web olympic.sk. Neskôr sa Tkáč sústredil iba na šprint, ktorý bol dovtedy jeho doplnkovou disciplínou. A v ňom potom žal uvedené úspechy.

Tréner a funkcionár

Po ukončení kariéry športovca sa z Antona Tkáča stal tréner a neskôr aj funkcionár. Najprv trénersky pôsobil v Dukle Trenčín a trinásť rokov bol reprezentačným trénerom československých šprintérov.

„Po roku 1989 začal podnikať, neskôr bol šéf športu na ministerstve obrany SR. V rokoch 2001 – 2011 viedol Slovenský zväz cyklistiky. Dlhší čas bol aj na čele Slovenskej asociácie olympionikov a Nadácie Slovenského olympijského výboru (SOV). Dve funkčné obdobia bol členom výkonného výboru SOV,“ informoval SOŠV.