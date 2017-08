Zranenie Ondreja Dudu nie je vážne, bude pripravený hrať od začiatku

ŠAMORÍN 29. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda pre zranenie nefiguroval na súpiske mužstva prvej bundesligy Hertha BSC Berlín proti Borussii Dortmund v sobotňajšom zápase 2. kola najvyššej nemeckej súťaže. Našťastie, pre 22-ročného rodáka zo Sniny to neznamená stop na blížiace sa kvalifikačné zápasy Slovenska doma proti Slovinsku (1. septembra) a v Anglicku (4. septembra) v boji o postup na MS 2018.

„V piatok som si trochu na tréningu podvrtol členok, preto som s mužstvom necestoval na bundesligový duel do Dortmundu. Absolvoval som vyšetrenia, ktoré, našťastie, ukázali, že nejde o nič vážne, takže som sa mohol zúčastniť v pondelok na tréningu reprezentácie a pripravovať sa na zápas so Slovinskom,“ potvrdil stredopoliar, že s ním tréner Ján Kozák môže počítať na nadchádzajúce kvalifikačné duely. Miernu bolesť síce ešte pociťoval, ale v trénovaní mu nebránila.

Netihol sa rozohrať

Členok v minulosti spôsobil mladému hráčovi pomerne často problémy, raz väčšie, inokedy menšie. Tentoraz musel oželieť akurát jeden zápas. Pre vleklé problémy s kolenom a lanskej decembrovej operácii vynechal takmer celú sezónu 2016/2017, počas ktorej absolvoval len 67 bundesligových minút. S Herthou si odkrútil prípravu na nový ročník, ale do súťažného diania zatiaľ nezasiahol.

„Nemôžem povedať, že som rozohraný. Nemecká liga sa začala len nedávno. Isteže, ak by človek odohral dve-tri stretnutia, pomohlo by mu to. Ale vzhľadom na to, že som väčšinu minulej sezóny vynechal, nestihol by som sa rozohrať v pár zápasoch. Verím, že zápasová záťaž príde, pretože máme pred sebou veľa duelov a tréner bude zostavu určite rotovať,“ tvrdí hráč, ktorý prestúpil do Herthy BSC Berlín z Legie Varšava v lete 2016.

Reprezentácia robí dobrú náladu

O miesto v tíme berlínskeho klubu musí poriadne zabojovať. „Budem robiť všetko pre to, aby som odohral čo najviac. Samozrejme, nie je to jednoduché. Možno na začiatku sezóny tréner niečo skúša, ´vymýšľa´, ak to nepôjde, akiste prikročí k rotácii,“ ponúka ofenzívny futbalista optimistický pohľad do budúcnosti.

Pri národnom tíme sa cíti vždy fajn: „Zakaždým sa teším na zraz reprezentácie, vždy keď prídem, urobím si náladu. Verím, že to bude platiť aj v tomto prípade.“ Keď mu dá tréner dôveru, je pripravený hrať aj v základnej zostave: „Na každý zápas sa pripravujem, ako keby som mal hrať od začiatku. Uvidíme, čo má v pláne tréner.“

Slovensko i Slovinsko sú kvalitatívne na približne rovnakej úrovni. Čo môže byť podľa Dudu v piatkovom stretnutí v Trnave rozhodujúce? „Musíme sa stopercentne pripraviť na zápas. Hráme doma a môžeme využiť domáce prostredie. Dúfam, že to zvládneme,“ odpovedal.