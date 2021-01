Zranený Škrtel nečakane ukončil spoluprácu s klubom Basaksehir Istanbul

Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel nečakane ukončil spoluprácu s tureckým klubom Basaksehir Istanbul. Tridsaťšesťročný stopér mal v majstrovskom tíme kontrakt do konca tejto sezóny, udalosti však nabrali nečakaný spád v závere decembra 2020.

Prasknutá achilovka

Škrtel totiž utrpel nepríjemné zranenie, ktoré ho z hry vyradilo na niekoľko mesiacov. Praskla mu achilovka na ľavej nohe a musel podstúpiť operáciu.

Ako informuje britský denník Daily Mail, niekdajšia defenzívna opora aktuálneho anglického majstra FC Liverpool pravdepodobne už nebude pokračovať v profesionálnej kariére a skôr či neskôr oznámi koniec dráhy profifutbalistu.

Na Slovensku už dlhší čas kolovali správy o tom, že by kroky Škrtela mohli smerovať do FC Spartak Trnava. Otázne je, či to platí aj po nepríjemnom zranení.

Za Basaksehir odohral 44 zápasov

Škrtel sa zranil počas ligového súboja 15. kola tureckej Super Lig Basaksehir – Kasimpasa (2:2), skúsený obranca spadol na trávnik bez cudzieho zavinenia a zakričal od bolesti. Z ihriska ho odniesli na nosidlách a neskôr klubové zdroje oznámili, že bývalému kapitánovi slovenskej reprezentácie praskla achilovka na ľavej nohe.

Škrtel prišiel do Basaksehiru Istanbul v septembri 2019. V klube odohral 44 zápasov a strelil v nich štyri góly. V sezóne 2019/2020 pomohol tímu k zisku historicky prvého domáceho ligového titulu a zahral si aj v skupinovej časti Ligy majstrov 2020/2021.

Nedávno bol v hre aj Škrtelov návrat do reprezentačného dresu Slovenska, prípadne účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy. Jeho aktuálne zranenie túto možnosť výrazne znižuje až vylučuje.