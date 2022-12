Zrekonštruované pamiatky sa môžu zapojiť do 16. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Majitelia obnovených národných kultúrnych pamiatok na Slovensku majú do 31. januára 2023 možnosť prihlásiť sa do súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

Ministerstvo kultúry SR spolu so svojimi partnermi – Nadáciou SPP, SPP a mediálnym partnerom RTVS vyhlásili 2. novembra 2022 ďalší, v poradí už 16. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

O prestížne ocenenie sa môžu uchádzať vlastníci národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli obnovené v rokoch 2021 a 2022. Podmienkou prihlásenia pamiatky do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti nehnuteľnej pamiatky.

„Cieľom súťaže je oceniť snahu dobrovoľníkov a odhodlanie majiteľov či zanietených zástupcov samospráv, ktorí sa snažia prinavrátiť našim často chátrajúcim pamiatkam ich dávnu krásu, kultúrnu i spoločenskú hodnotu a povzniesť ich z trosiek či popola a znovu obnoviť ako bájneho Fénixa,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Laureáti 16. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Fénix – Kultúrna pamiatka roka priamo z rúk ministerky kultúry SR a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže – Nadácie SPP. Na návrh odbornej poroty budú udelené tri ceny – za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky, za komplexnú obnovu a za výnimočný počin záchrany pamiatky.

Odborná porota má právo udeliť aj „Čestné uznanie“, ktoré môže získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy pamiatky, alebo za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky. Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú tiež právo navrhnúť udelenie titulu „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ vlastníkovi pamiatky, ktorá sa ešte len nachádza v procese obnovy.

Zároveň Nadácia SPP ako generálny partner súťaže udelí ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP pamiatke, ktorá získa najviac hlasov v online hlasovaní. Verejnosť bude môcť hlasovať za najkrajšiu obnovenú pamiatku na webstránke https://www.kpr-fenix.sk od 15. marca 2023 do 14. apríla 2023.

Všetky ceny budú udelené počas slávnostného priameho prenosu, ktorý bude vysielať mediálny partner súťaže – televízia RTVS na začiatku mája 2023.

Minuloročné vyhlásenie výsledkov súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka sa konalo v Kaštieli Kubínyi. Do 15. ročníka sa zapojilo 31 projektov. Ocenenie Kultúrna pamiatka roka – Fénix za obnovu a reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti získal Kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre a Meštiansky dom v opevnení Martineum v Bratislave. Tretiu cenu za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky získal hrad Uhrovec. Cenu Nadácie SPP na základe online hlasovania verejnosti získal Neogotický kaštieľ Esterházyovcov v Galante.

Prihlášku do súťaže spolu s kompletnou dokumentáciou je možné v tomto ročníku podať výhradne elektronicky, a to prostredníctvom systému e-grant na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 31. januára 2023. Všetky informácie o aktuálnom ročníku súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka nájdete na web stránke: www.kpr-fenix.sk.

