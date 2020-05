ZSSK a S Hudbou Vesmírnou vyzývajú: „Nebojte sa (vo) vlaku!“ 😊

ZSSK vo svojich vlakoch zabezpečuje hygienu a bezpečnosť, no prosí cestujúcich, aby aj oni boli ohľaduplní a zodpovední

S kampaňou ZSSK pomohli aj „starí známi“ – Sorizzo, Dominika a Marek

Otázka zodpovednosti v hromadných dopravných prostriedkoch možno ešte nikdy nebola pod takým tlakom ako dnes. Napriek tomu, že sa bežný život na chvíľu vymkol zo zaužívaných koľají, vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú stále pripravené prepraviť denne desiatky tisíc cestujúcich za ich povinnosťami a snáď už aj za oddychom a zábavou.

ZSSK od začiatku prepuknutia pandémie v maximálnej možnej miere všetkými prostriedkami zabezpečuje, aby vlaky spĺňali najvyššie štandardy hygieny a bezpečnosti. Stará sa o vzduch v klimatizácii, dezinfikuje vnútro vozňov i rušňov nad rámec bežného „predkrízového“ čistenia, dohliada na bezpečie personálu. To všetko pre pohodlnú a bezpečnú cestu zákazníkov. Aj tí však musia priložiť ruku k dielu.

V súvislosti so spomalením šírenia nového koronavírusu národný dopravca dlhodobo propaguje motto: „Ideme vlakom zodpovedne – spolu to zvládneme.“ Jeho cieľom je budovať vzťah medzi ZSSK a cestujúcimi, ktorý je založený na obojstrannej ohľaduplnosti a vzájomnom rešpekte. Zodpovedný prístup k ceste vlakmi podporili aj členovia skupiny S Hudbou Vesmírnou (SHV), vďaka čomu sa obľúbená séria videí #slusnevlakom rozrastá. Hlavní protagonisti opäť pútavou, hravou formou bez zbytočného poučovania prezentujú jasné posolstvo – ZSSK vytvorila bezpečné prostredie na cestovanie, svoje povinnosti si však musia plniť aj cestujúci. Zvládnuť pandémiu môžeme len spoločnými silami.

„Ja si osobne myslím, že keď sa svet spomalil, bolo to na niečo aj dobré. Takisto si ale myslím, že je dobre, že sa nezastavil úplne. Rešpektujem všetky nariadenia a odporúčania odborníkov s cieľom prispieť k zlepšeniu situácie. To isté sa týka aj vlakovej dopravy. Ľudia potrebujú cestovať stále a je na mieste, že ZSSK sa k tomu stavia zodpovedne. Preto sme sa rozhodli podporiť kampaň naším účinkovaním. Zodpovednosť je dobrá vlastnosť a len málokedy sa ňou dá niečo pokaziť. To je môj názor. Našou úlohou v tomto projekte však nie je diktovať, moralizovať či poukazovať na niečo, ale odľahčene zanechať jednoduchý odkaz – cestovanie vlakom je bezpečné, no tá bezpečnosť závisí od oboch strán, dopravcu aj cestujúcich. Veď nakoniec nie je nič ťažké na tom – #slusnevlakom…“ hovorí umelec a producent Sorizzo.

Marek Koleno, ďalší člen kapely SHV, ho dopĺňa: „Pre ľudí, ktorí sa aj v tomto ťažkom období musia presúvať napríklad do práce, je kľúčové poznať aktuálne informácie a pravidlá počas cestovania. My sme to, samozrejme, poňali aj trošku zábavným spôsobom.“

„Od začiatku bola pre nás bezpečnosť našich cestujúcich absolútnou prioritou a robíme pre ňu všetko, čo je v našich silách. Lenže snaha zvýšiť ochranu zdravia personálu a cestujúcej verejnosti by bola len spolovice úspešná, keby sa na nej nepodieľali aj naši klienti. Prosím, buďme i naďalej ohľaduplní, trpezliví a držme spolu,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „S kapelou S Hudbou Vesmírnou máme za sebou už nejednu úspešnú spoluprácu, reklamná kampaň a pesnička Ideme vlakom v roku 2018 zvíťazila v rebríčku reklám na slovenskom YouTube a som presvedčený, že aj tentoraz dokážu Dominika, Sorizzo a Marek perfektne posunúť naše myšlienky ďalej,“ uzatvára generálny riaditeľ.

Video z najnovšej kampane Ideme vlakom zodpovedne – spolu to zvládneme si môžete pozrieť tu:

Zabezpečenia umeleckého výkonu skupiny, autorské práva a kreatívny koncept kampane z pera umelcov SHV (video DENNE SA STARÁME O VAŠU BEZPEČNOSŤ) stáli ZSSK spolu 4 844 eur. Výroba spotu a fotenie stáli 5 380 eur. Na nákup médií (kampaň s hudobníkmi smeruje len do online prostredia) je vyčlenených 2 000 eur.

Informačný servis