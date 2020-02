ZSSK opäť dosiahla vyrovnané hospodárenie a rekordné tržby z prepravy cestujúcich

Efektivita ZSSK medziročne stúpa už piaty rok

Počet platiacich cestujúcich i tržby narástli

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už druhý rok po sebe negeneruje stratu a v roku 2019 opäť dosiahla vyrovnaný hospodársky výsledok, tentokrát vo výške 28-tisíc €.

ZSSK tiež v roku 2019 stúpol počet cestujúcich vo všetkých kategóriách i tržby z cestovného (pozri tabuľku nižšie).

Rastie aj efektivita práce v ZSSK, keď výkon vlakokilometer/zamestnanec stúpol od roku 2016 o 11,34 % a tržby na jeden kilometer stúpli až o 17,70 %.

„Sme radi, že sme aj tento rok dokázali, že cieľavedomé plánovanie a dosahovanie efektívnych výsledkov je možné aj v štátnej spoločnosti,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK. „Vždy sme si hovorili, že študentom, prijímateľom bezplatnej prepravy, ukážeme krásy cesty vlakom. Neskôr, keď si nájdu prácu, už nám ostanú verní, hoci si za lístok budú musieť zaplatiť. Darí sa nám to a počet platiacich cestujúcich nám spolu s tržbami (cena lístkov sa nemenila od roku 2011) utešene rastie,“ dodáva Hlubocký.

ZSSK v roku 2019 hospodárila so sumou 444 miliónov € (z čoho 291 miliónov € pokryla štátna objednávka na výkony vo verejnom záujme). Najväčším výdavkom v rozpočte ZSSK boli v roku 2019 náklady na mzdy a súvisiace odvody jej 5 832 zamestnancov (123 miliónov €), odpisy hnuteľného a nehnuteľného majetku (109 miliónov €), náklady na nákup trakčnej elektrickej energie a nafty (56 miliónov € – trakčná elektrina je nakupovaná výlučne od ŽSR) a poplatok pre ŽSR za používanie koľají – dopravnú cestu (vyše 50 miliónov €).

„Náklady, najmä personálne, nám strmo stúpajú každým rokom. Za ich zvyšovaním je rast miezd, keď si so stúpajúcou efektivitou musíme na stále konkurenčnejšom trhu zvyšovaním platov udržať tých najlepších ľudí, ale i opatrenia vlády, ktoré priniesli zvýšenie minimálnej mzdy a príplatkov. Preto, nech voľby dopadnú akokoľvek, politici si budú musieť uvedomiť, že ak chceme udržať nastolené tempo modernizácie, nebudeme sa môcť spoliehať iba na eurofondy a udržiavanie statusu quo, pretože by to dlho nevydržalo. Železnice, nielen osobná preprava, dnes potrebujú výrazné investície a impulz od štátu porovnateľný so zavedením bezplatnej prepravy,“ dodáva generálny riaditeľ ZSSK.

Fakty:

Od roku 2014 ZSSK neustále stúpa počet cestujúcich (aj platiacich) a dnes ZSSK zažíva rekordné tržby aj bez zvyšovania cien cestovného. Rozbehla sa najväčšia modernizačná akcia v dejinách ZSSK. Po mnohých rokoch ZSSK dosiahla vyrovnané hospodárenie a už negeneruje stratu. Efektivita sa zlepšila, lebo hoci spoločnosť prepravuje o desiatky miliónov ľudí viac a vypravuje o desiatky tisíc vlakov viac ako v roku 2014, počet zamestnancov nenarástol. Ekologický prínos nárastu cestujúcich vo vlaku je obrovský a už dnes slovenskému životnému prostrediu šetrí desiatky miliónov ton škodlivých emisií.

„Slovenské osobné vlaky sú dnes využívané a obľúbené ako už dávno nie. Naše spoločné – nespochybniteľne úspešné – úsilie o ich modernizáciu a tiež modernizáciu ich infraštruktúry však musí byť podporené vytvorením všeobecne akceptovanej stratégie dlhodobého rozvoja slovenských železníc. Inak to bude naďalej iba potácanie sa od jedného eurofondového projektu k ďalšiemu, od jednej hádky o ročný rozpočet na prevádzku osobnej železničnej dopravy k druhej,“ uzatvára Hlubocký.

Foto: ZSSK

Foto: ZSSK

Ako pracuje ZSSK (2014 – 2019)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hospodársky výsledok (tis. €) -6 379 -5 889 -5 152 -4 045 6 28 Osobokm/zamestnanec 428 692 517 944 539 116 631 708 649 166 686 511 Cestujúci/zamestnanec 8 096 9 628 11 075 12 176 12 559 13 264 Tržby z prepravy (tis. €) 89 615 70 218 69 299 80 733 84 330 89 429 Tržby z prepravy/vlakokilometre 2,91 2,20 2,20 2,47 2,51 2,59 Celkový počet prepravených cestujúcich 47 287 894 57 274 910 65 605 732 72 473 077 73 807 854 77 356 524 Platiaci cestujúci 44 573 553 32 657 833 38 923 731 45 720 762 46 514 947 47 798 224 Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu 2 714 341 24 617 077 26 682 001 26 752 315 27 292 907 29 558 300 Cestujúci vlakmi InterCity 647 294 314 634 24 709 705 684 791 695 817 958 Imobilní cestujúci, ktorí využili asistenciu 1 147 1 808 2 036 2 472 2 702 3 189 Celkový počet vypravených vlakov 516 279 524 343 529 550 526 944 544 364 555 124 Vlakokilometre 30 791 181 31 855 984 31 477 066 32 640 950 33 649 149 34 503 178 Osobokilometre 2 503 987 902 3 081 246 834 3 193 721 688 3 759 923 848 3 815 146 560 4 003 730 560 Zamestnanci 5 841 5 949 5 924 5 952 5 877 5 832 Priemerná mzda 912,58 956,25 990,50 1 038,22 1 117,64 1 232,74 Medziročný nárast mzdy 2,92 % 4,79 % 3,58 % 4,82 % 7,65 % 10,30 % Inflácia -0,1 % -0,3 % -0,5 % 1,4 % 2,5 % 2,9 %

Hospodársky výsledok za rok 2019 vychádza z predbežných neauditovaných výsledkov.

Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 384 mil. eur:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak)  projekt EÚ

celkový objem: 160 miliónov eur

predpokladané dodanie: 2020 – 2022

nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak)  projekt EÚ

celkový objem: 77 miliónov eur

predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (6 ks DMJ je už v prevádzke)

nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň  projekt EÚ

celkový objem: 38,8 milióna eur

predpokladané dodanie: 2021 – 2022

nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks)  vlastné zdroje

celkový objem: 66,8 milióna eur

predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (23 ks nových vozňov je už v prevádzke)

nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz  vlastné zdroje

celkový objem: 37,8 milióna eur

predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (24 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)

nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks)  vlastné zdroje

celkový objem: 3,9 milióna eur

predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (35 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)

nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

Poznámka: aktuálne tiež prebieha súťaž na 52 nových a rekonštruovaných vozňov, ktoré budú v rokoch 2021 – 2023 nasadené na určené regionálne trate Slovenska, predovšetkým v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Viac informácií nájdete tu -> https://www.zssk.sk/aktuality/na-vychodnom-slovensku-pribudne-52-modernych-voznov-za-65-mil-eur/.

