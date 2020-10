ZSSK vysadla na bicykle, aby pomohla zachrániť svet

Národný dopravca získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži Do práce na bicykli 2020

Švédka Greta Thunbergová najprv sama štrajkovala pred parlamentom, avšak onedlho už rečnila na klimatickej konferencii OSN, stretla sa s pápežom, pochválil ju dalajláma, získala ocenenie Amnesty International a nominovali ju na Nobelovu cenu za mier. No nielen mladí ľudia žijúci v zahraničí si uvedomujú, že klíme môžeme pomôcť iba výrazným znížením emisií skleníkových plynov. Jasným dôkazom, že Slovákom na planéte záleží, je aj ich účasť v celonárodnej kampani Do práce na bicykli (DPNB).

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa do DPNB zapojila aj tento rok. Celkovo 336 súťažiacich v rámci 102 tímov precestovalo celkom 201 470,56 km, z toho na bicykli najazdilo 24 176,85 km. Vďaka všetkým zapojeným účastníkom, ktorí na cestu do práce a z práce využili bicykel, elektrobicykel, kolobežku, korčule, vlak, MHD či pešiu chôdzu, národný dopravca zachránil planétu od takmer 36 ton CO2 (35 869,22 kg ušetreného CO2). O tom, že ZSSK je ekologický dopravca, a to nielen, čo sa týka vlakovej dopravy, ale aj zmýšľania všetkých svojich zamestnancov, svedčí aj fakt, že sa v rámci všetkých spoločností na celonárodnej úrovni umiestnila na 1. mieste.

,,Som nesmierne šťastný, že sme vyhrali 1. miesto v súťaži Do práce na bicykli 2020, a tým jasne obhájili titul ekologického dopravcu. Z piatich sledovaných kategórií sme získali prvenstvo až v troch, konkrétne v počte tímov, jednotlivcov aj ušetreného CO2. Do tejto dôležitej kampane sa zapájame pravidelne už od roku 2016 a počet zapojených tímov a účastníkov každým rokom narastá. Verím, že budúci rok nebude výnimkou,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

V termíne 1. – 30. 9. 2020 sa uskutočnil už 7. ročník DPNB. Najväčšia kampaň podporujúca rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku sa niesla v duchu hesla Zachráňme svet. Hoci tentoraz sa DPNB z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnila v máji, práve cyklodoprava sa v tomto náročnom období ukázala ako najúčinnejší spôsob dopravy.

„Organizovaním súťaže máme ambíciu pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách. Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto,“ píše sa na stránke DPNB.

Národný dopravca sa do DPNB 2020 zapojil aj ako partner a do súťaže venoval 3 polročné neprenosné sieťové lístky MAXI KLASIK v hodnote 600 eur. Motivovať však chcel aj svojich zamestnancov, ktorí mohli získať poukážky na nákup v špecializovanej športovej predajni, platený deň voľna, cyklofľaše v limitovanej edícii či 600 l vody pre víťazný odborný útvar.

DPNB 2020 v číslach:

Slovensko ZSSK Najazdené km na bicykli 929 601,15 km 24 176,85 km Najazdené km na 1 účastníka 110,77 km 71,95 km Registrované tímy 2 553 102 Registrovaní účastníci 8 392 336 Jazdy na bicykli 135 750 3 615 Ušetrené CO2 297 268,76 kg 35 869,22 kg

