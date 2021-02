Zverejnili nominácie na hudobné ceny Radio_Head Awards, poslucháči a novinári sa skoro úplne zhodli

Pri 13. ročníku hudobných cien Radio_Head Awards sa poslucháči takmer identicky zhodli s novinármi. V kategórii Album roka nahradil Gleba pri novinároch Fvck_Kvlt. Uviedol to v tlačovej správe PR manažér Rozhlasu a televízia Slovenska (RTVS) Filip Púchovský. Víťazov spozná verejnosť 16. až 17. apríla v Slovenskom rozhlase.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa slávnostné udeľovanie cien uskutoční bez účasti verejnosti. Púchovský podotkol, že podobne tomu bolo aj v minulom ročníku, ktorý sa dal sledovať online.

Najväčšie šance na zisk hudobných cien Rádia_FM majú podľa Púchovskeho Billy Barman, Gleb, Fallgrapp či Le Payaco, ktorí sa s minuloročnými nahrávkami dostali do nominácií v hlavnej kategórii Album roka. Medzi nimi je aj album Celibát od Katarzie.

V kategórii Skladba roka dominovala kapela Billy Barman, ktorá má v nej nominované dve skladby. V tejto kategórii sú nominovaní aj Fallgrapp, Fvck_Kvlt či Gleb.

Objavom roka sa môže stať jeden z nominovanej pätice, a to buď Nina Kohoutová, Timea, Varkocs, Sinner Self či Duch.

Poslucháči označili za päť najlepších debutov roka 2020 albumy od kapely Drť, Taomi, projektu Toello, dvojice Kristin Lash & Jacob Grey a Kvaskova.

RTVS zverejnila aj finálové nominácie žánrových kategórií World Music / Folk, Hard&Heavy, Hip Hop / Rap / RnB, Elektronická hudba, Experimentálna hudba, Jazzová a Klasická hudba.

Radio_Head Awards 2020

prehľad nominácií

Album roka 2020

Billy Barman – Zlatý vek

Fallgrapp – Ostrov

Gleb – Leto v kufri

Katarzia – Celibát

Le Payaco – Pohybliví v nehybnom

Skladba roka 2020

Billy Barman – Nedeľná polievka s výčitkou

Billy Barman – Ukáž vrecká (feat. Gleb)

Fallgrapp – Keď padal sneh (feat. The Curly Simon)

Fvck_Kvlt – Boom

Gleb – DaysGO ft. TY

Debut roka 2020

Drť – Puntičkár

Kristin Lash & Jacob Grey – Sleepin‘ With the Lights On

Kvaskova – Papierový drak

TAOMI – <3

Toello – Bats & Butterflies

Objav roka 2020

Duch

Nina Kohoutová

Sinner Self

Timea

Varkocs

Album roka / Cena novinárov 2020

Billy Barman – Zlatý vek

Fallgrapp – Ostrov

Fvck_Kvlt – Zabijem sa!

Katarzia – Celibát

Le Payaco – Pohybliví v nehybnom

Elektronická hudba 2020

Blame Your Genes – Planets

Dephzac – Journey

DNC – Vintage Voltage

Fallgrapp – Ostrov

FVLCRVM – attentioncore

Hip-hop / Rap / R’n’B 2020

Dame – 100ry

Fobia Kid – Antihero

Fvck_Kvlt – Zabijem Sa!

Gleb – Leto v kufri

Karlo – 999

Hard & Heavy 2020

Autumn Nostalgie – Esse Est Percipi

Hyenism – The Sewer

Jakub Tirco – Noises & Colours

Malokarpatan – Krupinské ohne

Rust2Dust – Raz to dáš

World Music / Folk 2020

David Kollar – 10 Poems for Ronroco / Crime on the Bunny

Ľudová hudba Stana Baláža – Jak śe mace?

Michal Noga Band – Stopy

Miriam Kaiser – Horúca slza

Mojše Band – Sárosi – Šarišskí

Jazzová hudba 2020

Altar Double Quintet – We Salute The Night

David Kollar a Arve Henriksen – Unexpected Isolation

Erik Rothenstein and Ansambel SO36 – Čierna labuť

Lukáš Oravec Orchestra – Light of Blue

Szaturma – Phi

Klasická hudba 2020

Czech Slovak Cello Quartet – Music For Cello Quartet

Ivan Šiller – Lasciar Sonare

Jana Kurucová – Mozart

Lukáš Borzík – Signum magnum

Pavol Breslik, Róbert Pechanec – Leoš Janáček: Zápisník zmizelého

Experimentálna hudba 2020

Daniel Kordík & Ken Ikeda – Mimo-Soto

David Kollar a Arve Henriksen – Unexpected Isolation

Fokular – Narrative

Miroslav Tóth – Muž v skafandri

Umelá neinteligencia – Svet sa nám nestal