Zverejnili nové zábery z pripravovanej Perinbaby. Pozrite si teaser na Jakubiskov film

Slovenský režisér Juraj Jakubisko zasvätil leto prípravám svojho nového rozprávkového filmu Perinbaba a dva svety. Oficiálnu premiéru známy filmár plánuje už na 3. decembra, a tak nikto zo štábu posledné mesiace nezaháľal.

Nad všetkým pritom dohliadal samotný maestro. „Bolo to krásne leto, ktoré sme zasvätili dôsledným a náročným prácam,“ hovorí Jakubisko. „Venovali sme sa zvuku, obrazu, no najmä špeciálnym efektom. Ľudí v kinách dnes už nenadchne, ak niekto zmizne len tak. Na to sme si už zvykli. Je dôležité neustále udivovať diváka a dopriať mu skutočný vizuálny zážitok,“ dodal.

V novej Perinbabe sa podľa neho trikmi šetriť nebude. „Niektorí kolegovia mi hovorili, že obdobné vizuálne predstavy, efekty a triky, aké sa robia v Amerike, nie je možné v našich končinách realizovať. Aby som ich podnietil k väčšej odvahe, spolupracoval som s nimi v každom kroku výtvarnej a vizuálnej stránky a dotiahli sme to do konkrétnej výslednej podoby,“ prezrádza režisér, ktorý práve prostredníctvom efektov v novom filme vrátil do hry aj pôvodnú predstaviteľku Perinbaby Giuliettu Masinu.

Foto: Bontonfilm

Upúta nielen obrazom

V novom príbehu spojenom s Perinbabou nebudú však hrať prím len triky, pôsobivá bude podľa Jakubiska aj hudba. „Pre mňa je vo filme dôležitá nielen výtvarná a obrazová stránka. Zvuk je neoddeliteľnou súčasťou každého filmu, hudba tiež. Tá niekedy dokáže diváka rozosmiať či rozplakať viac ako slovo. Posledné týždne sme sa preto venovali aj hudbe. Mnohí si Perinbabu spájajú s piesňou Páslo dievča pávy, spolu s hudobnými skladateľmi sme jej teda dopriali novú podobu,“ uvádza režisér.

Výsledok si môžete pozrieť v najnovšom teaseri, na ktorom sa skladbou Slovenská podieľal i Meky Žbirka. „Mekymu som ukázal prvé zábery z pripravovanej Perinbaby a natoľko ho zaujali, že ich počas leta použil do klipu ku svojej novej skladbe,“ ozrejmuje Jakubisko.

Zasiahla ich kríza aj málo snehu

Prvá klapka rozprávky Perinbaba a dva svety padla pred viac ako tromi rokmi. Pôvodne mala mať premiéru pred Vianocami v roku 2019, neskôr v marci 2020 a nakoniec sa jej dočkáme začiatkom decembra. Prácu na snímke podľa Jakubiska spomalilo viacero faktorov. Jedným z nich bola kríza spojená so šírením nového koronavírusu.

„Síce sme mali na prvý pohľad viac času a možností, no realita bola nakoniec úplne iná. Všetko sa zastavilo, prípadne sa citeľne spomalilo. Nepracovalo sa v štúdiách, v strižniach, a tak sme museli kus roboty doháňať práve počas leta,“ približuje filmár, podľa ktorého im zároveň od začiatku nakrúcania chýbal kľúčový element, bez ktorého by Perinbaba nemohla vzniknúť – sneh.

„Našťastie, všetko sa nám podarilo dokončiť a natočiť tak, že diváci budú spokojní aj s tradičnými zimnými motívmi, ktoré budú súčasťou nového príbehu, v ktorom sa hlavná postava, syn Alžbetky a Jakuba, vydá na svoju životnú púť, ktorá bude prekvapením pre všetkých,“ uzatvára Jakubisko.

Foto: Bontonfilm

V hlavnej úlohe sa v rozprávke predstaví Lukáš Frlajs. Ďalej sa vo filme objavia Ivan Romančík st., René Štúr, Sabina Skalická, Daniel Nekonečný, Petra Vančíková, Ľudmila Swanová, Ľubomír Paulovič či dokonca Miss Slovensko 1999 Andrea Verešová.