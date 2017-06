Zviera už nebude vec, čipovanie psov bude povinné

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Pred zákonom už bude zviera definované ako živý tvor, a nie len ako vec ako doteraz. Aj túto zmenu prinesie pripravovaná novela zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ako v pondelok novinárom povedala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, nová definícia bude zapracovaná aj do Občianskeho zákonníka.

Novela má tiež podľa Matečnej predstavovať účinný nástroj na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so psami, teda s takzvanými množiteľmi. „Chceme vytvoriť efektívny a funkčný nástroj na boj proti množiteľom a proti týraniu zvierat a zároveň chceme vniesť poriadok do evidencie psov,“ uviedla ministerka s tým, že novela uľahčí identifikáciu psov tým, že zavedie ich povinné čipovanie a registráciu. Sprísnia sa aj kontroly zo strany Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) a sankcie za porušenie zákona.

Povinnosť čipovať do 12 týždňa

Povinnosť čipovať psov bude mať ich chovateľ do 12 týždňa šteniat, ak sa predávajú pred týmto vekom, čipovanie musí chovateľ urobiť skôr. Pre majiteľov zvierat narodených predtým, ako vstúpila novela do platnosti, bude platiť prechodné obdobie do roku 2020. Začipované budú musieť byť aj všetky šteňatá vyvážané do zahraničia, pričom čip bude predstavovať doklad o ich pôvode.

Povinné bude aj nahlasovanie zmeny majiteľa, pričom všetky údaje sa budú vpisovať do novovzniknutého centrálneho registra spoločenských zvierat. Register, kde budú údaje o celej histórii psa, budú mať na starosti veterinári. Úradní veterinárni lekári budú mať podľa Matečnej rozšírené právomoci a v prípade podozrenia z týrania psov alebo ich nelegálneho množenia budú môcť vstúpiť na pozemok podozrivého množiteľa aj bez polície. Novela za jej porušenie zavádza sankcie vo výške do 800 eur pre fyzické osoby a 3 500 eur pre právnické osoby.

Novela sa venuje aj cirkusom

Novela sa venuje aj zneužívaniu divo žijúcich zvierat v cirkusoch. Ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje novú vyhlášku definujúcu druhy, ktoré nesmú cirkusy využívať na vystúpenia neprirodzené týmto zvieratám. Ako povedal riaditeľ ŠVPS Jozef Bíreš, pôjde napríklad o slony a veľké šelmy. „Vyhláška bude v súlade s európskou legislatívou,“ uviedol. Spresnil, že na Slovensku síce nie sú cirkusy so živými zvieratami, chodia sem však zahraničné cirkusy, ktoré budú musieť túto vyhlášku dodržiavať. Zahraničné cirkusy budú môcť Slovenskom prechádzať alebo tu svoje zvieratá ustajniť, nebudú však môcť vystupovať.

Novela má tiež za cieľ riešiť problémy s túlavými zvieratami a pomôcť útulkom. Povinnosť postarať sa o túlavé psy majú v súčasnosti obce, ktoré môžu na tento účel zriaďovať útulky alebo karanténne stanice. Novela im podľa Matečnej dáva možnosť spolupracovať aj s útulkami, ktoré nie sú v katastrálnom území danej obce. V súčasnosti je v SR 80 registrovaných útulkov a 40 karanténnych staníc.