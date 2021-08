Zvierací ombudsman odovzdal ocenenia Animal Hero Slovakia

Cenu si počas dnešného charitatívneho podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“, z rúk zvieracej ombudsmanky Zuzany Stanovej prevzali, Kristína Kövešová za dlhoročné odkrývanie tém týrania zvierat na Slovensku, Lenka Kmeťová za dlhoročnú záchranu týraných koní a Rastislav Borák za starostlivosť o desiatky túlavých mačiek.

Kristína Kövešová

Moderátorka, reportérka. Roky sa venuje priamo v teréne témam, na ktoré iní nemajú odvahu. Okrem témam ako pedofília, zlodejské gangy, či drogová mafia pravidelne, neúnavne a s veľkou odvahou poukazuje na týranie zvierat. Vďaka jej reportážam dnes verejnosť vie, že v našej krajine sa stále konajú psie zápasy alebo psie zabíjačky, ukazuje na miesta, kde je problém týrania zvierat najvyšší a upozorňuje tak kompetentných, aby v daných skutkoch konali. Roky organizuje finančné a materiálne zbierky pre útulky a osobne zachraňuje týrané zvieratá z miest, na ktorých by nemali žiadne šance na prežitie.

„Na Slovensku, čo sa týka týrania zvierat sa stále deje veľmi veľa krutých činov, či sú to psie zabíjačky, množiarne, psie zápasy. Mnohé z trestných činov zostávajú nepotrestané a práve preto som veľmi rada, že v médiách môžeme pravidelne poukazovať na to, čo sa deje, pretože práve tak vytvárame mediálny tlak. A práve tí na kompetentných miestach musia vidieť to, čo vidíme my. Ďakujem všetkým ochranárom, ďakujem ľuďom. Verím, že spoločne raz urobíme zo Slovenka miesto, kde sa budú zvieratá chrániť.“ Kristína Kövešová

Lenka Kmeťová

Zakladateľka a predsedníčka občianskeho združenia NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ.

Za sedem rokov fungovania občianskeho združenia zachránila alebo pomohla zachrániť desiatky týraných a zanedbaných koní. Mnohé z nich vykúpila, na vlastné náklady odviezla, poskytla im veterinárnu starostlivosť, zabezpečila domov, alebo im nový, bezpečný domov pomohla nájsť.

„Nedostatočná ochrana a možnosti pomoci týraným, zanedbaným a zneužívaným koňom nás vyburcovali k založeniu občianskeho združenia Nádej pre kone a ľudí. Kone sú zaradené do skupiny hospodárskych zvierat. Neexistuje predpis, pravidlo, ktoré by určovalo, aký človek môže vlastniť, chovať koňa. A tak, žiaľ, existuje množstvo prípadov, ktoré svedčia o tom, že sa kone dostali do rúk nevzdelaným tyranom, alebo bezcitným otrokárom, ktorí kone považujú len za výrobný prostriedok. Pre nás sú kone partneri, priatelia, ktorí obohacujú náš život, vnášajú doň radosť, šťastie, pomáhajú nám objavovať samých seba, nastavujú nám zrkadlo, a tým nás robia lepšími… Tak ako iné zvieratá, ani kone si nevedia svoje právo na dôstojné zaobchádzanie, úctu a rešpekt ľudí riešiť samé, preto potrebujú opäť nás, ľudí, ktorí vo svete ľudských zákonov dokážu hájiť ich právo na slušný život, pomáhať im v ich utrpení, zabezpečiť pre ne šťastný a spokojný život.

Po všetkých stránkach ide o veľmi náročnú prácu. Cena Animal Hero nie je iba pre mňa, ale pre všetkých, ktorí sme v pomoci zvieratám zaangažovaní. Pred siedmimi rokmi, keď som založila občianske združenie na záchranu koní, som zistila, že téme sa venuje veľmi málo ľudí, postupne však vznikli ďalšie ozetká, ktoré sa začali venovať koňom a dnes vzájomne spolupracujeme. Všetci sa poznáme a riešime hlavne umiestňovanie koní. Ja sa zameriavam hlavne na boj so štátnou správou kde to je naozaj mimoriadne náročné, niekedy náročnejšie ako priamo s tyranmi. Pomoc sa dá poskytovať, ale týraných koní je na Slovensku veľmi veľa, a nás, ktorí máme o ne záujem je málo. Pokým však budem vládať, budem koňom pomáhať. Môžem tak robiť hlavne vďaka mojej rodine. Manželovi, mame. Bez podpory rodiny by to možné nebolo, aj z toho dôvodu, že náš útulok sme zriadili v našom súkromí. S tým musela súhlasiť rodina a musela sa prispôsobiť môjmu životnému tempu, čo je veľmi náročné. Náklady pokrývame prevažne z vlastných zdrojov. Situácia, kedy my občianske združenia, suplujeme prácu štátu, nie je trvalo udržateľná.“ Lenka Kmeťová

Rastislav Borák

Bratislavčan, ktorý každý deň na svoje náklady obchádza autom tri miesta hlavného mesta, aby sa postaral o desiatky túlavých mačiek. Okrem stravy im zabezpečuje veterinárnu starostlivosť, odčervovanie a kastráciu a sterilizáciu. V zime pre ne umiestňuje zateplené prístrešky. Spolu so svojou manželkou – zdravotnou sestrou, sa o bratislavské túlavé mačky starajú z vlastných zdrojov už niekoľko rokov bez akejkoľvek pomoci, či finančnej podpory z ďalšej strany. Na kŕmenie túlavých mačiek verejnosť často reaguje negatívne, v prípade pána Boráka nejde o jednorazovú pomoc túlavým zvieratám, ale o systematickú pravidelnú starostlivosť veľkého počtu zvierat. Kastrácie a veterinárnu starostlivosť, ktoré zabezpečuje, zabraňujú nekontrolovanému množeniu zvierat a možnému roznášaniu chorôb, či parazitov. Svojim nezištným konaním odbremeňuje preplnené útulky, ktoré sa kapacitne ani finančne často nedokážu postarať o vyšší počet zvierat.

Ocenenie Animal Hero Slovakia, odovzdáva iniciatíva Zvierací ombudsman. Cena je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je poďakovaním tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. Autorom ceny je dizajnér Adrian Sill.

Príklady ocenených

Peter z Nových Zámkov, ktorý zachránil psa ťahaného za traktorom.

Nadporučíci z OO PZ Pavlovce nad Uhom za pomoc pri odsúdení páchateľov, ktorí ukradli a dobili psa.

Mirko z detského domova, ktorý pomohol odhaliť páchateľov mediálne známeho, otrasného činu týrania sučky Elizabeth.

Lenka a jej dcéra Nina, ktoré aj napriek ťažkej rodinnej situácii vykúpili a zachránili ťažnú kobylu, ktorú po ťažkom zranení ponechal bez pomoci zanedbanú majiteľ jej osudu.

Katka, ktorá našla počas cesty do školy v igelitovom vrecku vyhodené mačiatka, ktoré by do pár hodín uhynuli. Katka ich vzala so sebou a postarala sa o ne.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva, ktorá je financovaná prevažne z darov fyzických a právnických osôb. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie. Medzi jednu z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana patrí aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti.

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

Zvierací ombudsman

www.zvieraciombudsman.sk

www.stopkrutosti.sk

#stopkrutosti

Linka bezplatného právneho poradenstva Zvieracieho ombudsmana: 0948 022 121.

