Zvierací ombudsman preberá prípad zastreleného psa človekom, ktorý má zákon chrániť a nie ho porušovať

V sobotu 23. novembra 2019 sme dostali informáciu o zastrelenom psovi v obci Dojč (okres Senica).

Podľa slov majiteľov zastreleného psa mal tento skutok vykonať ich sused, policajt. Poškodení tvrdia, že susedovi už v minulosti prekážal nielen pes, ale aj ich hospodárske zvieratá, ktoré z tohto dôvodu prestali chovať.

Majitelia uvádzajú, že ich pes 22. novembra 2019 v ranných hodinách vbehol na susedov pozemok. Sused mal naňho vystreliť a následne ešte streliť do vzduchu. Po streľbe mal prísť za poškodenou a oznámiť jej informáciu o zastrelení psa. Poškodená videla umierajúceho psa. Keďže však bola v sprievode svojej dvojročnej dcéry a navyše je vo vysokom štádiu tehotenstva, vrátila sa naspäť do domu. Sused mal následne do psa streliť ešte jedenkrát.

„Je možné, že muž spáchal viacero trestných činov. Ak sa preukáže, že pes neskonal po prvom výstrele a pri umieraní trpel, ide o trestný čin týrania zvierat. Navyše pri oznamovaní činu páchateľom boli účastné aj maloleté deti a tehotná žena, ktoré patria do skupiny chránených osôb,“ konštatuje Zuzana Stanová, zvieracia ombudsmanka.

Majiteľka psa uvádza, že zviera bolo bezproblémové. Bolo kastrované, čipované, nebolo agresívne a nikdy na nikoho nezaútočilo.

Rodina podala na páchateľa trestné oznámenie a zastrelený pes je momentálne na pitve. Zvierací ombudsman s majiteľmi zastreleného psa komunikuje a poskytuje im právnu pomoc.

„Verejní činitelia by mali mať morálne, vzdelanostné a hodnotové štandardy na vysokej úrovni. Často sa však stretávame s opakom. Niektorí verejní činitelia sú voči násilným činom na zvieratách nielen necitliví, ale ich dokonca vykonávajú či zľahčujú. Potvrdzuje sa to nielen v tomto prípade, ale aj v prípade Holíča, kde policajti v roku 2016 v žumpe utopili šteniatka. Aj v prípade psa z Dojča žiadame o exemplárne vyšetrenie a postihnutie tohto činu, “ dodáva Zuzana Stanová.

Zatiaľ čo v minulosti sa takýto čin mohol hodnotiť ako priestupok, ak cena psa nepresahovala 266€, po novele zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vec, ale cítiaca bytosť, hovoríme o trestnom čine.

Zvierací ombudsman je nezávislá, nezisková organizácia založená z iniciatívy občanov a občianok angažovaných v oblasti ochrany práv zvierat. Svojou aktivitou zastrešuje a podporuje útulky po celom Slovensku. Snaží sa o systémové a legislatívne zmeny v prospech zastavenia násilia páchanom na zvieratách.

