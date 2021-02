Zvierací ombudsman spúšťa aktivity na podporu spolužitia zvierat a seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Jednou z dôležitých tém, ktorým sa venuje iniciatíva Zvierací ombudsman, je spolužitie seniorov a zvierat v ich domácom prostredí, v prostredí domovov pre seniorov, ústavoch sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadeniach. Dôvodom je využitie pozitívneho vplyvu zvierat na psychické zdravie seniorov, ich fyzické zdravie, využitie pri procese rehabilitácie, či pri celkovej životnej motivácii a pri vplyve na zlepšenie zdravotných problémoch.

Žiaľ, mnohokrát sme svedkami odlúčenia zvieraťa od seniora, s ktorým žil niekoľko rokov v spoločnej domácnosti. Toto odlúčenie nastáva vtedy, keď sa seniori z rôznych dôvodov musia vzdať života vo svojom byte, či dome a sú premiestnení do domovov pre seniorov, či iných zariadení. Zviera, ku ktorému majú vybudovaný dlhoročný a hlboký vzťah, zostáva samé, pretože jeho premiestnenie spolu s jeho majiteľom na nové miesto nie je možné. Zviera môže v takýchto prípadoch skončiť opustené, umiestnené v dočasnej starostlivosti či v útulku. Odlúčenie a osud zvierat vplýva negatívne na psychické ale aj celkové fyzické zdravie seniorov. Samotná zmena životného priestoru je psychicky náročná situácia, ktorá sama o sebe spôsobuje stresovú záťaž a trvalé odlúčenie od zvieraťa túto záťaž a stres prehlbuje. Strata domáceho zvieraťa môže byť pre staršie osoby doslova tragédiou. Táto významná strata by nemala byť prehliadaná, práve naopak, smútok má byť uznaný a podporovaný a citlivosť na súcit by mala byť zvýšená. Strata by nemala byť nikdy braná na ľahkú váhu a bagatelizovaná.

Aktivitou Zvieracieho ombudsmana je zmena, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby takéto situácie nenastávali a aby seniori nezostávali odlúčení od svojich zvieracích priateľov a aby im bolo umožnené zviera si ponechať aj v ich novom domove, alebo aby mohlo dané zviera svojho majiteľa navštevovať. Cieľom je odstránenie predsudkov a stereotypov, že zvieratá nepatria do sociálnych alebo zdravotníckych zariadení, a podporovať voči nim a ich prítomnosti sympatie. Ich prítomnosť jednoznačne pôsobí pozitívne a liečivo. /S rešpektom pri dodržaní bezpečnostných a hygienických opatrení./

„V súčasnosti neexistuje žiadna zákonná prekážka, ktorá by bránila tomu, aby mohli byť zvieratá umiestňované spolu so svojimi majiteľmi do domovov sociálnych služieb, domovov dôchodcov, alebo aby zvieratá svojich majiteľov navštevovali. Táto možnosť tak stojí výlučne na rozhodnutí daného zariadenia. Je pritom dokázané, že prítomnosť zvieraťa pozitívne vplýva na psychické zdravie a celkový zdravotný stav seniora.“ Zuzana Stanová, Zvieracia ombudsmanka

Cieľom aktivity, ktorú iniciuje Zvierací ombudsman, v spolupráci s Doc. PhDr. Evou Poliakovou, CSc. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, katedry psychológie a patopsychológie, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej, je dosiahnutie zmeny v prístupe umiestňovania zvierat do domovov pre seniorov, či domovov sociálnej starostlivosti. Iniciatíva vzniká aj v spolupráci s Úradom Zvieracej ombudsmanky vo Viedni / Tierschutzombudsstelle Wien.

Depresia a úzkosť

V priebehu posledných rokov bolo realizovaných mnoho výskumov, ktoré sa primárne zaoberali vplyvom zvierat na psychické zdravie človeka a jeho celkový zdravotný stav. Jednou z hlavných oblastí výskumov bol vplyv zvierat na zmierňovanie porúch duševného zdravia akými sú depresie a úzkosti. /Depresia celosvetovo postihuje okolo 260 miliónov ľudí, na Slovensku je zaznamenaných viac ako 300 000 prípadov. Svetová zdravotnícka organizácia označuje depresiu za epidémiu 21. storočia, a to aj vzhľadom na to, že je jednou z príčin invalidity vo vyspelom svete./ Depresia je mimoriadne vážne ochorenie a môže naň ochorieť každý z nás. Jej spúšťačmi môžu byť ťažké životné situácie, traumy. Pacienti v depresii strácajú motiváciu, radosť, schopnosť tešiť sa, energiu a chuť do života, čo veľmi výrazne znižuje celkovú kvalitu ich života. Spôsobuje nespavosť, či stratu chuti k jedu. Je tiež sprevádzaná rôznymi telesnými symptómami.

Na základe realizovaných celosvetových výskumov bolo zistené, že ľudom trpiacim na depresiu spôsobuje prítomnosť a spoločná aktivita so zvieraťom zníženie symptómov ochorenia. Tieto účinky boli zrejmé aj pri starších pacientoch v ústavoch zdravotnej starostlivosti a starších ľuďoch žijúcich v domovoch pre seniorov. Pozitívny vplyv bol zaznamenaný pri starších pacientoch trpiacich demenciou, ťažko mobilných pacientoch využívajúcich invalidné vozíky, či chodítka a u pacientov s duševnými chorobami. Výskumy preukázali zníženie úzkosti u pacientov s Alzheimerovou chorobou, u pacientov po srdcovom zlyhaní, či u pacientov v ústavoch dlhodobej starostlivosti.

Okrem terapeutických účinkov zistenia naznačujú aj súvislosť medzi vlastníctvom domáceho zvieraťa a znížením depresie, a to konkrétne u starších ľudí, seniorov. Emočné puto medzi seniorom a zvieraťom je dôležitou súčasťou ich vzťahu. Trvalé odlúčenie seniora od jeho zvieracieho priateľa, ktoré vzniká dôsledkom presťahovania sa do domu pre seniorov alebo zdravotníckeho zariadenia, môže spôsobiť zhoršenie psychického, ale aj celkového zdravotného stavu seniora.

Osamelosť, bezmocnosť, sebaúcta a sociálny kontakt

Jednou z dôležitých výhod spolužitia človeka a zvieraťa je zvýšenie sociálneho kontaktu, ktorý zároveň znižuje riziko vzniku pocitu osamelosti. Pre seniorov po strate životného partnera, žijúcich v odlúčení od svojich blízkych alebo po nástupe na dôchodok zohráva spoločnosť zvieraťa významnú úlohu. V izolácii môže byť zviera jediným zdrojom priateľstva, nepretržitej pozornosti a bezpodmienečnej lásky bez odmietnutia a sklamania. Dnes známe zistenia potvrdzujú, že sociálna izolácia a osamelosť sú zdraviu škodlivé a vplývajú na dĺžku života. Zviera je jedným z dôležitých životných faktorov, ktoré dokážu negatívny stav zvrátiť.

Vďaka spoločnosti zvieraťa a nutnej starostlivosti oň sa zvyšuje aktivita jeho majiteľa a sním spojená kvalita života, sociálny stav a interakcia a to nie len u starších ľudí žijúcich vo vlastnej domácnosti ale aj u ľudí žijúcich v zdravotných zariadeniach a domovoch pre seniorov. Pravidelná starostlivosť o zviera podporuje u seniorov pocit zodpovednosti a sebaúctu. Núti ich plánovať si deň tak, aby boli pokryté všetky potreby zvieraťa, čím zároveň odpútavajú pozornosť od vlastného ochorenia. Pes zohráva dôležitú úlohu pri pocite bezpečia, vďaka svojmu sluchu a zraku vie upozorniť na neznáme zvuky, či prítomnosť inej osoby v priestore. Podľa výskumov bolo zistené, že v prítomnosti zvieraťa sa pravdepodobnosť výskytu pocitu osamelosti znižuje. Domáce zviera pôsobí ako katalyzátor pre sociálne interakcie, čo dáva zároveň majiteľovi zvieraťa pocit, že je stále členom komunity. Pravidelné venčenie psa tento pocit umocňuje a zároveň aktivuje zvýšenie fyzickej činnosti, čo pozitívne vplýva na zdravie človeka. Seniori na prechádzke so svojim psom zažívajú neporovnateľne viac interakcií s inými ľuďmi, na rozdiel od seniorov, ktorí psa nevlastnia. Štúdia jednoznačne potvrdila, že seniori vlastniaci psa trávia viac času chôdzou a pohybom a menej času sedením, na rozdiel od seniorov, ktorí psa nevlastnia.

Kardiovaskulárne ochorenia

Niektoré z výskumov sa osobitne venovali vplyvu zvierat pri kardiovaskulárnych ochoreniach a na prežívanie stresu. Ukázalo sa, že u majiteľov domácich zvierat bol potvrdený nižší krvný tlak, nižšia srdcová frekvencia a rýchlejšie zotavovanie sa z psychického stresu. Preukázali sa tiež súvislosti medzi vlastníctvom domáceho zvieraťa a kardiovaskulárnym zdravím majiteľa, vplyv na dĺžku prežitia u pacientov po infarkte myokardu a zlepšovanie stavu pacientov s hypertenziou liečených ambulantnou formou. Niektoré z výskumov naznačujú priamy vplyv domáceho zvieraťa na možnosť zníženia rizika vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Desiatky štúdií dospeli k záveru, že existujú rôzne úrovne dôkazov, ktoré potvrdzujú súvislosti medzi prítomnosťou domáceho zvieraťa a lepšími výsledkami pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení, pri systémovej hypertenzii, vo vzťahu k fyzickej aktivite, pri obezite a pri prežití u pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Dôležitým zistením je tiež vplyv na zachovanie funkčnosti po mozgovej príhode.

Udržanie kvality života starnúcich seniorov je kľúčová. Práve prítomnosť domácich zvierat vie túto kvalitu dokázateľne udržať a zmierňovať stresové faktory, ktoré súvisia so zmenou života akou je prechod na dôchodok, či zmena životného priestoru. Prítomnosť zvierat v týchto a podobných zásadných životných zmenách vie u seniorov ovplyvniť životnú spokojnosť, riziko vzniku depresívnych stavov a vplývať na celkový fyzický stav.

„Ja žijem len vďaka mojim dvom kocúrom. Veľmi ma trápi, že sa onedlho už nebudem vedieť o nich postarať. Nikto si ich nezoberie, k iným mačkám nemôžu ísť, neviem, ako to mám riešiť, som z toho nešťastná.“ Magdaléna

„Presne toto sa stalo môjmu otcovi. Dostal porážku a po nejakom čase v nemocnici musel odísť bývať do sociálneho zariadenia. Jeho pes Miško zostal sám, až kým sme si ho nevzali k sebe. Bol to ten najvernejší a najvďačnejší parťák, akého by si každý prial. Žili sme spolu ešte ďalších krásnych 6 rokov. Otec bez neho dlho nevydržal žiť, o pár mesiacov zomrel. Každý si zaslúži žiť a tráviť čas so svojím miláčikom a aj naopak, chlpáči si zaslúžia žiť so svojimi pánmi, aj keď už to nie je v pôvodnom domove.“ Martina

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická inštitúcia, ktorá je financovaná prevažne z darov fyzických a právnických osôb. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Činnosť je dôležitá aj z hľadiska vnímania ľudí a posilňovania všeobecnej empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie.

