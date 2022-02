Zvierací ombudsman vyzýva obchodné reťazce a nákupné centrá, aby sa vzdali predaja zábavnej pyrotechniky

Negatívne vplyvy a následky používania zábavnej pyrotechniky sú dlhodobo známe a potvrdené. I napriek tomu sa ľudia stále tejto formy zábavy nevedia vzdať, rovnako, ako sa obchodné reťazce nevedia vzdať predaja zábavnej pyrotechniky.

Pričom existujú alternatívy, ktoré vedia ľudí rovnako zabaviť, no na rozdiel od klasického ohňostroja, nepoškodzujú ľudské zdravie, neznečisťujú ovzdušie, nenarúšajú biodiverzitu, nepoškodzujú majetok a v neposlednom rade, nespôsobujú zranenia a smrť domácich, hodpodárskych zvierat, ako aj zvierat žijúcich vo voľnej prírode.

„Je na rozhodnutí každého obchodného reťazca, či svojim zákazníkom ponúka sortiment zábavnej pyrotechniky. No myslíme si, že zisky by mali ísť bokom, ak sa zamyslíme na tým, že predajom pyrotechniky obchod nepriamo prispieva k negatívnym dopadom používania zábavnej pyrotechniky,” uvádza Zvierací ombudsman a dodáva, “ Preto vyzývame všetky obchodné reťazce a nákupné centrá, aby prijali jasné rozhodnutie a vo svojej ponuke nemali zábavnú pyrotechniku.”

Obchodné reťazce sa vzdať predaja nemusia úplne, môžu naďalej ponúkať tovar z kategórie F1, ktorej použitie predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku. Ide napríklad o motýliky, prskavky, fontánky, praskajúce guľôčky a rôzne bzučiaky.

Pozitívnym príkladom správneho rozhodnutia je spoločnosť HORNBACH, ktorá sa v roku 2019 rozhodla s ohľadom na ochranu životného prostredia a zvierat, že nebude od roku 2020 v ich ponuke žiadna zábavná pyrotechnika.

„Zábavná pyrotechnika nepatrí medzi tovar, ktorý chceme našim zákazníkom ponúkať. Sme hrdí na to, že v každej z našich predajní nájdu záujemcovia všetko potrebné pre svoje projekty a staviteľské plány. A to je úloha, ktorú chce HORNBACH plniť aj do budúcnosti,” hovorí o svojom rozhodnutí obchodný reťazec.

Mnohé obchodné reťazce sa zaviazali vrámci svojej stratégie spoločenskej zodpovednosti k ochrane životného prostredia. Podporujú dobrovoľnícke programy záchrany zanedbaných a znečistených oblastí, vysádzajú zeleň, podporujú ochranu prírody a zvierat. Predaj zábavnej pyrotechniky vo vlastných reťazcoch je tak veľmi protichodným rozhodnutím, ktoré by spoločnosti mali zvážiť. Navyše, čoraz viac ľudí sa pri nákupe rozhoduje nielen na základe kvality ponúkaných služieb a tovaru, ale aj vďaka zodpovednému správaniu sa danej značky či obchodu.

Výzva k obchodným reťazcom nadväzuje na výzvu mestám a obciam „Bez ohňostroja, pre zvieratá”, ktorú iniciatíva Zvierací ombudsman adresovala koncom minulého roka v spolupráci so ZMOS a UMS. V nej žiadala, aby peniaze pôvodne určené na Silvestrovský ohňostroj darovali mestá a obce miestnym útulkom, ktoré už dlhé roky trpia nedostatkom financií, bez akejkoľvej štátnej podpory.

Zvierací ombudsman je iniciatíva Aliancie združení na ochranu zvierat a občianskeho združenia FALLOPIA, ktorá sa od roku 2011 zaoberá pomocou zvieratám na úrovni systémových a legislatívnych zmien. Zvierací ombudsman je neštátna a apolitická iniciatíva. Zvierací ombudsman je tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť odvážnemu cieľu: Slovensko vľúdne a empatické (nielen) k zvieratám. Iniciatíva je dôležitá aj pre posilňovanie empatie v spoločnosti voči zvieratám, životnému prostrediu a prírode, najmä u detí a mladej generácie. Zvieraciemu ombudsmanovi sa dvakrát podarilo zmeniť Trestný zákon, či nájsť domov stovkám zvierat cez adopčné podujatie Nájdite sa! so zvieratkom z útulku. Jednou z najdôležitejších aktivít Zvieracieho ombudsmana bola novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Členovia Zvieracieho ombudsmana už v roku 2011 presadili sprísnenie prvých trestov za týranie zvierat. V roku 2018 patril Zvierací ombudsman medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou. Roky však Zvierací ombudsman s partnermi pracuje na ďalších legislatívnych návrhoch, ktoré by dokázali znížiť krutosť na zvieratách na Slovensku a zvýšiť vymožiteľnosť práva v tejto oblasti.

