Zvláštnu pozornosť si žiadajú mosty v zlom, veľmi zlom a havarijnom stave, tvrdí projektant mostov

BRATISLAVA 19. augusta (WebNoviny.sk) – Zvláštnu pozornosť si podľa experta vyžadujú cestné mosty, ktorých stavebno-technický stav je zlý, veľmi zlý a havarijný.

Dlhoročný projektant mostných konštrukcií a riaditeľ spoločnosti CEMOS, s. r. o., Bratislava František Brliť tvrdí, že mosty v zlom a vo veľmi zlom stave sa môžu prevádzkovať s tým, že je ich zaťažiteľnosť obmedzená, ale mosty v havarijnom stave by sa prevádzkovať nemali.

„Stav porúch takýchto mostov je na hranici havárie. Bohužiaľ, máme na Slovensku aj mosty, ktorých stavebno-technický stav je havarijný a stále sú prevádzkované. Tam vidím veľký problém,“ uviedol pre agentúru SITA Brliť, ktorý je zároveň členom Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Projektanti mostov nesú zodpovednosť za spoľahlivosť

Všeobecný stav mostov by podľa odborníka mal byť hlavným dôvodom, aby sa im venovala zvýšená pozornosť, a nie až tragická udalosť v talianskom Janove, kde sa zrútil diaľničný most. „Takýmto situáciám sa máme vyhýbať, nie na ne čakať a potom rozmýšľať, či by sme nemali niečo zlepšiť. Takáto udalosť zasiahne celú mostársku obec, žiadneho z nich nenecháva chladným,“ poznamenal Brliť.

Zdôraznil, že je potrebné klásť veľký dôraz na celý proces života mostov. Ten začína myšlienkou postaviť most a pokračuje jeho návrhom, prípravou stavby, samotnou stavbou a najdlhšou časťou, teda správou a údržbou mostov.

„Postavenie, spoločenské ohodnotenie a v neposlednom aj finančné ohodnotenie, napríklad, aj projektantov, je na veľmi nízkej úrovni a väčšia pozornosť sa im venuje práve pri takýchto situáciách, ktorá nastala v Janove. Projektanti mostov, a je jedno, či je to most malý alebo veľký, nesú zodpovednosť za ich spoľahlivosť počas celej ich životnosti,“ upozornil Brliť. Tá podľa neho dokonca dokonca prekračuje dĺžku ľudského života a toto by sa malo zmeniť.

Kontrola mostov podlieha množstvu dostupných financií

Technický stav mostov na Slovensku je rôzny. Mosty na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a železniciach majú podľa experta pomerne dobre organizovanú starostlivosť. Sú podrobované pravidelným prehliadkam a aj opravované, či rekonštruované.

„Je to ale podriadené množstvu finančných prostriedkov, ktoré pre takéto činnosti majú pridelené. Výška týchto prostriedkov je značne poddimenzovaná a nestačí na to, aby sme mali iba mosty, ktorých prevádzka by bola bez problémov a obmedzení. Situácia s mostami iných správcov (samosprávne kraje, mestá, ale aj hospodárske subjekty a súkromné osoby) je však zložitejšia,“ tvrdí Brliť.

Sú mestá, ktoré sa starajú o mosty viacej, ale sú aj obce, ktoré možno ani nevedia, ako sa o mosty majú starať. „Tam zväčša absentuje povedomie o tom, že mosty sú majetkom, o ktorý je potrebné sa starať a je potrebné zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzkovateľnosť,“ uviedol.

Predchádzanie kritickým situáciám v prevádzke mostov

Navrhovanie mostov v SR sa riadi Technickými podmienkami, TP 076 Monitorovanie cestných mostov. To sa navrhuje pre mosty s rozpätím aspoň jedného poľa minimálne 75 metrov, pre mosty s výškou aspoň jedného piliera minimálne 25 metrov, pre mosty neobvyklých konštrukčných systémov (mosty oblúkové, zavesené a visuté) a pre mosty s voľnou predpínacou výstužou.

„Monitorovanie sa navrhuje práve z toho dôvodu, aby sa maximálne predchádzalo možným kritickým situáciám v prevádzke mostov. Bez ohľadu na to, že technické podmienky boli schválené v roku 2013, teda od toho času je povinnosť navrhovať monitorovanie mostov, máme na Slovensku aj skôr postavené mosty, ktoré majú monitorovacie zariadenia,“ dodal Brliť.

V havarijnom stave vyše 20 mostov

Z celkového počtu 8 066 cestných mostov na Slovensku je v zlom a vo veľmi zlom stave 977, čo je 12 %. Ako vyplýva z údajov cestnej databanky Slovenskej správy ciest (SSC), ich vlaňajší počet sa oproti roku 2016 zvýšil o 88, podiel však klesol o jeden percentuálny bod, keďže pred dvoma rokmi bolo o 64 mostov menej.

V havarijnom stave, čo je najhorší zo siedmich stupňov, je podľa údajov z vlaňajška 23 mostov, teda 0,3 % zo všetkých mostných objektov na cestných komunikáciách, pričom ich počet sa znížil o sedem.

Bezchybný stav má 522 cestných mostov (6,5 %), veľmi dobrý 665 (8,2 %), dobrý 2 756 (34,2 %), uspokojivý 2 763 (34,25 %) a neurčený je stav 360 mostov (4,5 %). Počet mostov v bezchybnom stave oproti roku 2016 stúpol o štrnásť, vo veľmi dobrom klesol o pätnásť, v dobrom sa znížil o 105, v uspokojivom vzrástol o 51 a v neurčenom stave stúpol o 38.