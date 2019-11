Zvolanie bezpečnostnej rady bolo divadlo, tvrdí Sulík a Matovič hovorí o eštebáckych praktikách

Opozičné strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sloboda a solidarita (SaS) vyčítajú premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) zvolanie niektorých členov Bezpečnostnej rady SR. Tí sa zaoberali aktivitami obvineného politika OĽaNO Jaroslava N.

Šéf OĽaNO Igor Matovič premiéra kritizoval, že podobné schôdze neorganizoval pri kauze komunikácie Mariana K. s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou.

Pomsta ľudí z Vojenského spravodajstva

Predseda SaS Richard Sulík zas zvolanie niektorých členov rady označil za divadlo. Jaroslav N. je okrem iného obvinený z ohrozovania utajovanej skutočnosti. Hovorí, že ide o pomstu ľudí z Vojenského spravodajstva za to, že upozorňoval na ich kauzy. Premiér v piatok tvrdil, že medializované informácie o jeho obvineniach sú len „výsekom“ jeho aktivít.

„Keď sme sledovali kauzu Jankovská, Peter Pellegrini sa tváril ako mŕtvy chrobák. Nezvolal žiadnu bezpečnostnú radu štátu, ale najvyššie ohrozenie nastalo vtedy, keď kolega Jaroslav N. poslal jedinú sms kamarátovi, či nepozná takých a takých ľudí,“ poznamenal v piatok na tlačovej konferencii Matovič. Tiež povedal, že ľudia vo vojenskom spravodajstve sú odchovaní komunizmom a používajú „štbácke” praktiky.

„Vojenské spravodajstvo si povedalo, že tento človek nám kazí biznis v rezorte obrany a musí byť zlikvidovaný. Išiel som do hnutia OĽaNO, aby som z pozície politika bojoval s mafiou a čuduj sa svete v tom čase zistia, že existuje veľa dôvodov na to, aby ma odpočúvali v čase, keď komunikujem s Igorom Matovičom,“ dodal obvinený. Poznamenal, že za 1,5 roka, počas ktorého ho odpočúvali, nenašli jedinú skutočnosť, ktorá by bola súčasťou spisu.

Falošný obraz o opozičných politikoch

„Zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiérom Petrom Pellegrinim je len ďalšie divadlo, ktoré má slúžiť účelom diskreditácie a vytváranie falošného obrazu o opozičných politikoch. Bohužiaľ, v našom mafiánskom štáte to nie je ojedinelý prípad pomsty vysokých predstaviteľov vojenského spravodajstva na nepohodlných osobách, ktoré sa snažili odhaľovať podozrivé aktivity,“ uviedol v tlačovej správe predseda SaS Sulík.

Obvinený opozičný politik Jaroslav N. čelí dvom trestným konaniam. Vyhlásil to vo štvrtok po vypočutí na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) po nahliadnutí do spisu. Prvé sa týka trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti súvisiacej s kauzou Skripaľ – agenta, ktorého sa pokúsili otráviť v Spojenom kráľovstve.

Druhé zase údajného korumpovania novinára v období, keď bol obvinený riaditeľom mimovládneho Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Jaroslav N. stíhanie spája aj s kritikou majetkových pomerov šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara.

V piatok po stretnutí vybraných členov bezpečnostnej rady premiér Pellegrini vyhlásil, že aktivity obvineného Jaroslava N. sú komplexnejšieho charakteru a dotýkajú sa bezpečnosti Slovenska. Medializované informácie týkajúce sa dôvodov jeho obvinenia sú podľa neho len „výsekom“ jeho aktivít. Policajný prezident Milan Lučanský tvrdil, že polícia preveruje aj informácie o majetku Balciara.