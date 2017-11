Zvolen chce ísť nahor v tabuľke Tipsport ligy, tréner Mikula kritizuje hracie dni

ZVOLEN 16. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Zvolena figurujú po prvej pauze vyhradenej pre potreby národných tímov na štvrtej pozícii tipsportligovej tabuľky, tréner Peter Mikula by však svojich zverencov rád videl vyššie. „Chceme ísť nahor,“ povedal v rozhovore pre oficiálny klubový web.

Doterajšie účinkovanie v TL hlavný kouč rozdelil do dvoch úsekov. „Prvá časť bola katastrofálna, z hľadiska výsledkov aj personálnych vecí tam bolo veľa problémov. Čo sa týka druhej, z hľadiska výsledkov prejavujem obrovskú spokojnosť. V podstate sme ju celú vyhrali,“ myslí si Mikula.

Zápasy v piatok a nedeľu

Hlavný kouč Zvolenčanov v súvislosti s najvyššou súťažou vidí problém v hracích dňoch, družstvá týždenne absolvujú dve súťažné stretnutia – v piatok a v nedeľu.

„Tímy majú od pondelka kedy zregenerovať. Sú teda relatívne pripravené aj tie kondične slabšie mužstvá, ktoré sa až tak nevenovali letnej príprave. Za štyri dni zregenerujú a v piatok odohrajú výborný zápas, s vypätím síl dohrajú aj v nedeľu. Je to skresľujúce a veľa tímov si to možno ani neuvedomuje, ale pre tie ‘poskladané’ mužstvá je tento faktor veľká výhoda. Tým pádom sa netlačí viac na hráčov z hľadiska všeobecnej prípravy. Nedostatky jedincov, ktoré vyplývajú z kondície, sa zakrývajú veľkým odpočinkom. Nestabilita výkonov mužstiev vyplýva z toho, že sa stretne kvalitné mužstvo s takým, ktoré je dobre zregenerované a je to akoby skreslené. Na druhej strane to robí tabuľku zaujímavou, inak by tí, ktorí kondične vynikajú, boli príliš odtrhnutí. Istá kolísavosť mužstiev a nedostatky v hernom prejave sú z môjho pohľadu dosť viditeľné,“ povedal Mikula.

Mikulovi chýbajú utorky

„Systém sa týka aj juniorskej ligy, kde by taktiež mali hrať trikrát do týždňa. Dnešný trend si to vyžaduje, žiaľ, išli sme týmto smerom. Potom sú obdobia, ako napríklad okolo Vianoc, keď je program zbytočne natlačený. Hrá sa piatky a nedele, čo mne osobne prekáža a nestotožňujem sa s tým. Chýbajú mi utorky. Je tu ešte ďalšia vec, ktorú vnímam negatívne. Hovorí sa o tom, ako sa tímy snažia zapracovať juniorov. Keď sa však pozerám na juniorku, je to veľmi zložité. Je ťažké niekoho zapracovať. Nad týmto procesom sa treba zamyslieť. Ďalšou problematikou je odchod hráčov. Odchádzajú aj tí, ktorí odísť nemusia, a netlačia sa do extraligy,“ cituje Mikulu web HKM Zvolen.