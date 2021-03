Zvolen zdolal na domácom ľade Michalovce a dostal sa tak na čelo extraligovej tabuľky

Hráči Zvolena sa opäť dostali na čelo tabuľky hokejovej Tipos extraligy 2020/2021. Zverenci trénera Petra Oremusa v domácom prostredí zdolali Michalovce vysoko 7:1 a keďže Poprad prehral v Košiciach 2:5, na čelo hodnotenia sa dostali Zvolenčania.

Do konca základnej časti zostávajú už len tri kolá, po nich prídu na rad súboje v play-off.

Dôležitý zápas

Hokejisti spod Pustého hradu na domácom ľade viedli po prvej tretine 1:0 a po druhej 3:1, až v tretej časti súperovi výrazne odskočili.

„Bol to dôležitý zápas so súperom z hornej štvorky a zvládli sme ho veľmi dobre. Výsledok je jednoznačný, no nebol to ľahký duel. Boli sme lepším tímom, no potvrdili sme to až gólmi v tretej tretine. Teší nás, že sme na prvom mieste v tabuľke. Snažili sme sa čo najlepšie pripraviť na tento zápas a rovnako tak sa vynasnažíme pripraviť na nedeľu v Poprade,“ prezradil po zisku troch bodov Oremusov asistent Andrej Kmeč, cituje ho oficiálny web HKM Zvolen.

Ťažké hodnotenie

Jurajovi Faithovi, asistentovi hosťujúceho kouča Tomeka Valtonena, sa duel hodnotil omnoho ťažšie.

„Prvých 40 minút to bol vyrovnaný hokej, šance boli na oboch stranách. My sme boli málo efektívni a málo agresívni pred našou bránkou. V tretej tretine sme chceli s výsledkom niečo urobiť, no hneď po buly sme za desať sekúnd inkasovali a potom sa už naša hra rozpadla. Odvtedy už bol Zvolen jasne lepší. Musíme premieňať vyložené šance, ak chceme voči silným súperom uspieť,“ myslí si Faith.

Tretia prehra

Poprad podľahol Košiciam tretíkrát za sebou a štvrtýkrát zo šiestich tohtosezónny extraligových súbojov.

„Zápasy s Košicami sú pre nás ako cez kopirák. Súper nás dnes vyškolil v efektivite. V úvode sme mali nejaké príležitosti, aby sme sa dostali do vedenia, no nedali sme z toho góly a potom to prišlo. Druhá tretina nám už štandardne výsledkovo ušla. V tretej tretine, ale vlastne v celom zápase, nám chýbalo veľa vecí k tomu, aby sme boli úspešní,“ zhodnotil podľa hkpoprad.sk Ján Šimko, asistent trénera Petra Mikulu v HK Poprad.

Zaujímavý boj

Tri kolá pred koncom základnej časti je situácia mimoriadne zaujímavá v boji o „hornú šestku“ znamenajúcu istotu prieniku do štvrťfinále play-off.

Kým piata Nitra už má takmer štvrťfinálovú istotu, tak šiesta Detvu má pred siedmym Trenčínom náskok jediného bodu a Košičanov na ôsmej priečke delia od Detvy len tri body. Základná časť Tipos extraligy 2020/2021 vyvrcholí v nedeľu 21. marca.