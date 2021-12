Zvolenský sudca i naďalej odmieta používanie respirátorov, súdna rada mu predĺžila pozastavenie funkcie

Súdna rada SR predĺžila pozastavenie výkonu funkcie okresnému zvolenskému sudcovi, ktorý odmietol pojednávať v rúšku. Sudcovi Daliborovi Miľanovi súdna rada dočasne pozastavila výkon funkcie už 18. júna. Za predĺženie pozastavenia do 21. mája 2022 hlasovalo 15 členov súdnej rady. Návrh predložil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.

Odmieta preukazovanie o očkovaní či testovaní

Dalibor Miľan pred súdnou radou vyhlásil, že ak by bolo aj predĺženie prerušenia funkcie členmi súdu zamietnuté, tak by v budove súdu, aj pri pojednávaniach nemal prekryté dýchacie cesty.

„Pri vstupe do budovy súdu sa nebudem preukazovať žiadnym certifikátom o vpichnutí nejakej génovej emulzie do môjho tela, nebudem sa preukazovať žiadnym dokladom, či mi niekto pchal do nosa nejaký predmet alebo nie, nebudem nikomu ukazovať ani doklad o tom, či som nejaký vírus prekonal alebo neprekonal,“ dodal.

Svojvoľne rozdával pokuty

Predseda súdnej rady Ján Mazák ešte v júni argumentoval, že sudca Miľan svojim konaním vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva. Dalibor Miľan viacnásobne odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Dňa 31. mája nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen.

Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami. V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní konanom 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.