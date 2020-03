Zvrátené. Igor Matovič si ide kupovať novinárov za 10 miliónov!

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič chce poskytnúť investigatívnym novinárom sumu 10 miliónov eur ročne, aby mohli financovať vyšetrovanie korupčných a iných káuz minulých, ale aj novovznikajúcej vlády. Toľko krátka správa zo stredy.

Horšie ako bývalá vláda

Chceli sme veriť, že je to hoax. Žiaľ, nie je. Preto sú namieste otázky: Prečo má Matovič potrebu zo štátnej kasy vyčleňovať peniaze súkromným médiám? Prečo len investigatívnym? Ako by taký fond fungoval? Kto by ho spravoval a kontroloval? Aké by boli kritériá rozdeľovania takýchto peňazí?

Dostávali by novinári peniaze vopred alebo? A čo budú v tom čase robiť orgány činné v trestnom konaní? Tento zvrátený návrh treba okamžite zniesť zo stola. Je to rovnaká perverzita ako čierne fondy, z ktorých sa zalepovali ústa niektorým médiám, aby nepísali o prešľapoch bývalých vlád.

Ďakujeme, neprosíme

Chvalabohu, Investigatívne centrum Jána Kuciaka hneď po oznámení tejto chorej myšlienky na svojom profile napísalo: „Ďakujeme, že na nás Igor Matovič myslí, ale my si neprosíme. Kam dlhodobo vedie veľkorysá štátna podpora nezávislých médií, si môžete pozrieť v Maďarsku.“

Pochybnosti má aj investigatívec Adam Valček, ktorý bol dva roky členom pracovnej skupiny na prípravu výraznej zmeny infozákona (zákona o slobodnom prístupe k informáciám).

„Novinári a aktivisti žiadali ešte otvorenejšie právo na informácie, … odpor verejných podnikov a záujmových skupín je obrovský. Ale o tom sa teraz nerozpráva, hoci by novela priniesla efektívnejšiu verejnú kontrolu ministerstiev všetkými, nielen novinármi. Radšej sa povie – 10 miliónov eur, pretože to vyzerá lepšie a asi je to zrozumiteľnejšie ako nejaký zložitý infozákon,“ píše Valček na sociálnej sieti.

Pán Matovič, robme si každý svoju robotu. My budeme ďalej zisťovať, odhaľovať, písať vo verejnom záujme. Vy sa vráťte k sľubom, ktoré ste dali svojim voličom. Dostali ste mandát od pani prezidentky na zloženie nekorupčnej vlády, bez podozrení na prepojenia s mafiou.

