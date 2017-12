3 jednoduché pravidlá pre úspešné založenie spoločnosti

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 11. decembra 2017 (WBN/PR) – Každý z nás sa snaží vo svojom živote uspieť. Prostredníctvom jednoduchých alebo zložitejších krokov, pričom intenzita ich náročnosti je na sile osobnosti. Dôležité ale je, aby nás k niečomu takému viedol určitý cieľ.

Viacerí ľudia v danom okamihu na svojej ceste k úspechu zvažujú možnosť vlastného založenia spoločnosti. Vzhľadom na niekoľko modelov financovania a riadenia týchto právnych foriem to nemusí byť ale vždy jednoduché. Človek bez ohľadu na svoje predchádzajúce skúsenosti a dosiahnuté vzdelanie prechádza z jedného prostredia do druhého. To je často úplne iné a vzhľadom na špecifické podmienky aj značne náročné.

Z tohto dôvodu stojí za to zvážiť tri jednoduché pravidlá, na ktoré by ste pri plánovanom zakladaní spoločnosti mali myslieť. Na internete existuje množstvo návodov, ako sa to dá zvládnuť. Vy k tomu ale predsa potrebujete jednoduchý a základný prehľad tých najdôležitejších udalostí, ktoré vás môžu na ceste k úspechu v tomto smere posunúť vpred.

1. Skvelý produkt alebo služba sama o sebe nie je dostatočná na to, aby urobila váš obchod úspešným

Toto je všeobecné pravidlo podnikania. Veľmi zriedka je samotný výrobok tak jedinečný a dostatočný na úspešné podnikanie, aj keď väčšina ľudí to v začiatkoch svojej samostatne zárobkovej činnosti považuje za najdôležitejšie kritérium.

Úspech pochádza z obrovského množstva tvrdej práce, rozsiahleho prieskumu trhu, realistického obchodného modelu a predovšetkým, uplatňovania dobrých obchodných zručností na všetky aspekty podnikania. Dobrý plán je dôležitý, no musíte mať v prvom rade dostatok kapitálu na jeho realizáciu. Veľmi dobré je v takomto prípade hľadať riešenia, ktoré vám aspoň v počiatočných krokoch pomôžu ušetriť. Napríklad založením sídla firmy v byte.

2. Podnikanie je súčasťou umenia a vedy

Podniky sú zvyčajne rozdielne zainteresované a zložité systémy, takže nemôžu byť testované alebo skúmané na základe rovnakej miery empirických metód. Príležitostne musíte konať rýchlo a vychádzať len z vlastného inštinktu. Nie je ale náhodou, že ekonomika je označovaná ako „tichá veda“. Aby ste sa v nej vyznali, potrebujete mať znalosti o všetkých právnych formách podnikania a dôležitých zmenách v spoločnostiach s.r.o., pretože nikdy neviete, ktoré vedomosti využijete vo svoj prospech a záchranu.

3. Získajte profesionálnu pomoc pre vaše podnikanie

Spustenie spoločnosti si bude od vás vyžadovať veľa zručností, ktoré ako bežný ani študovaný človek nemôžete mať. Vo všeobecnom prehľade podnikateľského plánu ich máte najčastejšie opísané takto:

výroba a poskytovanie služieb

predaj a marketing

obchodné riadenie a správa

informačné technológie

riadenie ľudských zdrojov

finančný manažment

právne predpisy, patenty, zmluvy a iné

Potrebná hĺbka takýchto zručností sa tiež bude líšiť v závislosti od vyspelosti podniku. Najdôležitejšie na začiatok je si zaobstarať dobrého a šikovného účtovníka. V súvislosti s tým si ale musíte uvedomiť, že takúto pomoc je nutné ohodnotiť a zaplatiť.

Existujú konzultanti a profesionálne firmy, ktoré sa špecializujú na pomoc začínajúcim podnikom a samozrejme väčšina z nich je verná a profesionálna. Jednou z možností, ktoré vám môžu ponúknuť je aj nenáročné virtuálne sídlo vašej firmy. Bez toho sa nepohnete v podnikaní nikam, pretože registrácia spoločnosti začína na konkrétnom mieste a adrese.