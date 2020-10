4. ročník Trhu kože bude vysielaný naživo nepretržite osem hodín. 10 odborných diskusií s desiatimi lekármi

V sobotu 24. októbra sa mal konať už 4. ročník edukačného podujatia pre verejnosť Trh kože, ktorý si získal svoju popularitu ako jediné podujatie svojho druhu venujúce sa klinickej dermatológii. Cieľom Trhu kože je od začiatku prinášať odborné informácie o diagnostike a liečbe kožných problémov a ochorení a zároveň edukovať ľudí, že ochorenia kože netreba podceňovať a sú rovnako závažné a dôležité ako všetky ostatné, veľakrát vedia signalizovať aj iné závažné choroby.

Odborným partnerom Trhu kože je Slovenská dermatovenerologická spoločnosť (SDVS), ktorej členovia, kožní lekári, vystupujú a spolupracujú na podujatí.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a platné nariadenia na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 sa preto organizátori Trhu kože, agentúra ZEAL a SDVS rozhodli pripraviť podujatie len prostredníctvom internetu a to LIVE diskusiami s kožnými lekármi, ktoré budú vysielané z improvizovaného nahrávacieho štúdia v OC Eurovea cez webstránku www.trhkoze.sk a Facebook a to v tom istom čase v sobotu 24. októbra od 10.00 hod do 18.00 hod.

„Nechceli sme prerušiť kontinuitu Trhu kože, o ktorí majú ľudia stále väčší záujem. Je nám ľúto, že nemôžeme realizovať poradne kože s lekármi a stánky vystavovateľov, kde počas minulých ročníkov bolo vyše 450 konzultácii. Veľmi si vážime podporu samotných kožných lekárov a partnerov, ktorí napriek tohtoročnej zložitej situácii chcú vystúpiť online a sprostredkovať divákom odborné a rozsiahle informácie, na ktoré pri bežnej ambulantnej praxi neostáva čas.“, uvádza riaditeľka Trhu kože a agentúry ZEAL Mgr. Lele Zemanová.

Pripravených je 10 diskusií s desiatimi lekármi o rôznych kožných ochoreniach, ktoré budú moderované redaktorkami Slovenského rozhlasu. Diskusie podporilo osem medzinárodných farmaceutických spoločností.

PROGRAM odborných diskusií TRH KOŽE 2020

Foto: Trh kože

Počas priameho prenosu budú môcť diváci klásť otázky cez sociálne médiá a zároveň bude k dispozícii aj „Online poradňa kože“ na stránke www.trhkoze.sk/poradna, kde odpovedá skúsená dermatologička MUDr. Gabriela Kolátorová. Tá je dostupná celoročne 24 hodín.

„Podujatie Trh kože za posledné štyri roky aktívne upozorňuje verejnosť na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby kožných ochorení a pravidelnú návštevu dermatologických ambulancií. Pacienti stále podceňujú niektoré príznaky, pričom koža je najväčší orgán nášho tela a najľahšie diagnostikovateľný. Dnes sa už vie, že mnohé ochorenia súvisia s celkovým zdravotným stavom pacienta. Tento rok zatienilo ochorenie COVID-19 aj dermatologickú problematiku, čo môže mať za následok, že v najbližších mesiacoch a rokoch stúpne počet chronických kožných ochorení. Preto sme radi, že môžeme divákom aspoň cez internet priniesť odborné diskusie,“ uviedol doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., Foto: Trh kože

Trh kože bude vysielaný cez víkend, a preto organizátori očakávajú rovnako veľa online návštevníkov, ako po minulé roky. Všetky diskusie budú zaznamená a následne dostupné v archíve na stránkach podujatia Trh kože 2020.

