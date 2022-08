Adam Sýkora by podľa Ferrariho mohol raz hrať za New York Rangers v prvom či druhom útoku

Zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News považuje slovenského hokejistu Adama Sýkoru za prísľub do budúcna pre útok klubu New York Rangers zo zámorskej NHL.

„Jazdci“ použili na 17-ročného rodáka z Piešťan svoju prvú voľbu na tohtoročnom drafte nováčikov, vybrali si ho v druhom kole zo 63. miesta. Ferrari si myslí, že jeho ofenzívne schopnosti sa tímu z Manhattanu môžu raz hodiť.

Pôsobivo šikovné ruky

„Sýkora je veľmi talentovaný hráč, s jeho schopnosťou tvoriť hru a pôsobivo šikovnými rukami by mohol byť členom prvých dvoch útokov,“ napísal o Sýkorovi, ktorý momentálne reprezentuje Slovensko na MSJ v kanadskom Edmontone.

Úradujúci slovenský vicemajster s HK Nitra má za sebou dva úspešné medzinárodné turnaje v kategórii do 18 rokov – na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe prispel k zisku druhej priečky a na ostatnom turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta pomohol k celkovému prvenstvu a návratu medzi elitu.

Do súbojov dáva všetko

„Sýkora dáva všetko do každého súboja, je vytrvalý pri snahe tvoriť hru v útočnom aj obrannom pásme. Pri napádaní protihráčov s pukom na hokejke ich pravidelne dostáva pod tlak a núti ich robiť chyby. Často sa vracia pomôcť spoluhráčom v obrane, v tomto smere je jeden z najlepších hráčov na tohtoročnom drafte. Je kreatívny v útoku a jeho hra je založená na rýchlosti. Dokáže vďaka nej obísť súperových obrancov alebo ich oklamať pohybom, podľa toho, koľko priestoru mu dajú,“ dodal Ferrari na margo slovenského mladíka, ktorý si zahral aj na MS 2022 vo Fínsku.

Sýkora už podpísal s New Yorkom Rangers nováčikovský kontrakt, ale v sezóne 2022/2023 bude naďalej hrávať za jeho materský klub HK Nitra v slovenskej extralige.