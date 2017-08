James Bond novú tvár nedostane, agenta 007 opäť stvárni Daniel Craig

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Anglický herec Daniel Craig opäť stvárni agenta 007 Jamesa Bonda. Štyridsaťdeväťročný rodák z Chesteru v Cheshire to prezradil v televíznom programe The Late Show with Stephen Colbert.

O scenár 25. bondovky sa postarajú Neal Purvis a Robert Wade, ktorí už spolupracovali na snímkach Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) a Spectre (2015). Vo všetkých sa v hlavnej úlohe predstavil Daniel Craig.

Na produkcii spolupracujú Michael G. Wilson a Barbara Broccoli. Tvorcovia zatiaľ neprezradili názov, režiséra ani ďalšie herecké obsadenie filmu, ktorý sa dostane do amerických kín 8. novembra 2019.

Daniel Wroughton Craig si zahral tiež vo filmoch ako Kráľovná Alžbeta (1998), Lara Croft – Tomb Raider (2001), Cesta do zatratenia (2002), Sylvia (2003), Po krk v extáze (2004), Mníchov (2005), Zvieracia kazajka (2005), Zlatý kompas (2007), Invázia (2007), Odpor (2008), Kovboji a votrelci (2011) či Muži, ktorí nenávidia ženy (2011).

Informácie pochádzajú z webstránky www.007.com a archívu agentúry SITA.