Aj sme sa zasmiali, aj dobrá nálada bola, hodnotil Matovič po svojej návšteve v Budapešti

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) verí, že jeho návšteva Budapešti zanechala pozitívne emócie, ktoré si maďarskí predstavitelia zapamätajú. Povedal to na brífingu pred slovenským veľvyslanectvom v Budapešti pri konci svojej návštevy.

Na veľvyslanectve sa stretol aj so zástupcami Slovákov žijúcich v Maďarsku. Predtým mal stretnutie s predsedom maďarského parlamentu Lászlóm Kövérom.

Slová zapadnú prachom

Premiér zdôraznil, že sa snaží politiku robiť inak a uznáva, že to nie vždy musí byť v súlade s bontónom alebo etiketou, ale verí, že to je o to úprimnejšie.

„Myslím si, že slová zapadnú prachom, ale tú emóciu, ktorú sme si dnes vytvorili medzi sebou, a tú atmosféru si zapamätáme,“ povedal.

Po stretnutí s maďarským premiérom Matovič absolvoval aj rokovania s predsedom maďarského parlamentu, ktoré označil za priateľské.

„Aj sme sa zasmiali, aj dobrá nálada bola a myslím, že to zároveň bolo aj konštruktívne,“ priblížil slovenský premiér. Dodal, že z Budapešti si odnáša „dobré“ dojmy.

Plodné stretnutie so Slovákmi

„Aj som predsedovi parlamentu Lázslovi Kövérovi povedal, že som konečne v tej budove, o ktorej sa na Slovensku traduje, že ju postavili Slováci,“ priblížil.

Na veľvyslanectve v Budapešti sa premiér stretol aj so zástupcami Slovákov žijúcich v Maďarsku. „Stretnutie bolo plodné, som veľmi rád, že som sa mohol stretnúť so živými Slovákmi v Maďarsku, ktorí si aj po tristo rokoch chránia svoj jazyk a chcú ho uchrániť aj pre svoje deti a vnúčatá,“ povedal s tým, že aj s maďarským premiérom diskutovali o tom, že by Maďarsko darovalo Slovákom jeden kostol, kde by si vytvorili vlastné centrum.

„Myslím si, že to bolo správne stretnutie, dozvedel som sa správne veci, treba s nimi rozumne naložiť a podporovať Slovákov žijúcich v Maďarsku,“ uzavrel svoju návštevu Budapešti.

Predseda vlády SR Igor Matovič bol v piatok na svojej prvej návšteve Budapešti, a to niekoľko dní po stom výročí uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy, ktorú Maďari vnímajú ako historickú krivdu.

Dlhoročné napäté vzťahy

Sám maďarský premiér Viktor Orbán počas Matovičovej návštevy povedal, že každá z krajín vníma túto udalosť inak. Obaja sa ale zhodli, že pre ďalšiu spoluprácu oboch krajín je potrebné sústrediť sa na spoločnú budúcnosť a nie minulosť.

Matovič viackrát zdôraznil, že chce, aby sa Maďari na Slovensku cítili ako doma. „Každému Maďarovi chcem sľúbiť a garantovať, že Slovensko vytvorí také zázemie maďarskej komunite na Slovensku, aby mohli bez strachu používať svoj jazyk a rozvíjať svoju kultúru,“ povedal.

Matovič v kontexte dlhoročných napätých vzťahov medzi Maďarmi a Slovákmi pripomenul jeho nedávne gesto, keď pri výročí podpisu Trianonskej zmluvy pozval na Bratislavský hrad zástupcov Maďarov žijúcich na Slovensku. Zdôraznil, že je prvým slovenským premiérom, ktorý tak urobil.

„Jeho ústretovosť v prípade maďarskej komunity na Slovensku neostala bez odozvy ani v Budapešti, ani u Maďarov žijúcich na Slovensku,“ komentoval jeho gesto počas návštevy Orbán.