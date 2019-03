Ak Šefčovič vyhrá prezidentské voľby, Slovensko dokáže nájsť dôstojnú náhradu na eurokomisára

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Slovensko nebude mať problém, ak bude Maroš Šefčovič novým prezidentom SR, nájsť dosť fundovaných kandidátov na post eurokomisára.

„Slovensko vie poskytnúť veľmi dôstojného kandidáta, ktorý nebude mať problém prejsť ani híringom v Európskom parlamente,“ povedal Pellegrini v piatok pred novinármi. Zároveň dodal, že pre neho je kľúčovou podmienkou profesionalita kandidátov.

Prvé kolo volieb prezidenta SR vyhrala so ziskom 40,57 percenta platných hlasov Zuzana Čaputová. Do druhého kola postupuje z druhého miesta so ziskom 18,66 percenta platných hlasov aj Maroš Šefčovič. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

