Ak si je Kiska istý, že nič neurobil, podľa Pellegriniho sa mal brániť a nemeniť účtovníctvo

Ak by spravodlivosť na Slovensku fungovala, moje obvinenie by nikdy nebolo na stole. V nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to vyhlásil exprezident a predseda strany Za ľudí Andrej K. Toho NAKA v piatok 6. decembra obvinila v súvislosti s kauzou okolo jeho firmy KTAG.

Predseda vlády SR a volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini v reakcii na to vyhlásil, že ak si je Andrej K. taký istý, že nič neurobil, nemal nič meniť na svojom účtovníctve, ale mal sa brániť.

Pomstu voči Kiskovi odmieta

„Pána Andreja K. sa dotýka nejaké obvinenie, ktoré voči nemu vzniesla polícia. Postaví sa pred kamery a začne vyplakávať. Chcem sa jasne ohradiť voči tomu, aby niekto tvrdil, že tu máme policajnú mafiu,“ zdôrazňoval Pellegrini.

Predseda strany Za ľudí v relácii opätovne pripomenul, že premiér bol osobne v Bôriku za účasti Roberta Fica, Romana Krpelana (vtedajší hovorca prezidenta Kisku, pozn. SITA) a jeho, kde odznelo, že ak bude Fico menovaný za sudcu Ústavného súdu SR, všetky útoky prestanú.

„Popieram, že by to bola nejaká pomsta za to, že Kiska nechcel vymenovať Fica za predsedu Ústavného súdu SR,“ povedal Pellegrini a zdôraznil, že polícia a prokuratúra koná tak, ako má.

Z pozadia vraj vládne Fico

Kiska taktiež upozornil na to, že Smer-SD je pripravený vládnuť s fašistami. Premiér to odmietol a vyhlásil, že Smer-SD nikdy nebude spolupracovať s kotlebovcami a nikdy s nimi nevytvorí žiadnu koalíciu. Všetko ostatné považuje za obyčajné lži.

Pellegrini si nemyslí, že Ficove zdravotné ťažkosti by mali byť tak závažným problémom, aby ho to vyradilo z volebnej kampane. „Jeho problémy s tlakom sú dlhodobejšieho charakteru. V sobotu išlo o nadmerne vysoké hodnoty. Jeho stav je však stabilizovaný a pevne verím, že čoskoro sa opäť objaví v dobrej kondícii,“ konštatoval predseda vlády.

Podľa Kisku neriadi našu krajinu Peter Pellegrini, ale z pozadia stále vládne Fico. Na otázku, či by opätovne ako prezident vymenoval Petra Pellegriniho za predsedu vlády, odpovedal, že nie.