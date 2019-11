Ak vo voľbách vyhrajú konzervatívci, bude to podľa bývalého ministra Gaukeho pre Veľkú Britániu katastrofa

Bývalý minister za britskú Konzervatívnu stranu v stredu povedal, že ak by konzervatívci v nadchádzajúcich decembrových voľbách získali väčšinu, bolo by to pre Veľkú Britániu „katastrofálne“. Ide o posledný príklad toho, ako brexit rozbil tradičné stranícke spojenectvá v tejto politicky hlboko rozdelenej krajine.

David Gauke pôsobil ako minister spravodlivosti do júla tohto roka. Podľa jeho slov by jasné víťazstvo premiéra Borisa Johnsona s veľkou pravdepodobnosťou vyústilo do odchodu Británie z Európskej únie bez dohody o budúcich obchodných vzťahoch. “A to by bolo podľa mňa katastrofálne pre prosperitu tejto krajiny, ochromilo by to celé odvetvia,“ povedal exminister.

Gauke sa bude uchádzať o poslanecký mandát ako nezávislý kandidát. Sám radí, aby ľudia znemožnili Johnsonovi získať väčšinu tým, že budú voliť nezávislých kandidátov a proeurópskych Liberálnych demokratov.