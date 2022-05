Ako bude vyzerať vzdelávanie, ekológia či platby v digitálnej dobe? Podľa Platon Life je budúcnosť digitalizácie v našich rukách

Ako môžeme v budúcnosti lepšie využívať digitálne prostriedky? Čo prinesie budúcnosť? Nahradia digitálne peniaze tie fyzické? Aj o týchto otázkach sa diskutovalo na prestížnej konferencii Platon Life Global Digital Ecosystem Summit 2022. Medzinárodná konferencia, ktorú po prvýkrát zorganizovala spoločnosť Platon Life v Prahe, priniesla novú víziu. Sľubuje predovšetkým efektívnejšie využitie digitalizácie v oblasti vzdelávania, ekológie, umenia či platobných systémov.

Digitálna budúcnosť za dverami

Projekt Platon Life funguje na princípe vzdelávania a šírenia finančnej gramotnosti a následného využitia získaných vedomostí v praxi, a to na jednej platforme, v jednom digitálnom ekosystéme. Zakladateľmi sú manželia z Českej republiky – Daniel a Julia Tanner. Pod záštitou 1. podpredsedu Senátu parlamentu ČR Jiřího Růžičku, Štátnej tlačiarne cenín a Hospodárskej komory ČR, sa nedávno uskutočnil prvý ročník konferencie, ktorá sa zameriavala práve na vplyv a potenciál digitalizácie s víziou do budúcnosti.

„Cieľom tohto summitu je spojiť ľudí z verejného a súkromného sektora, a vytvoriť platformu, ktorá bude slúžiť pre vzdelávanie, edukáciu a budúcu digitalizáciu – teda digitálne platformy, na ktorých v rámci Platon Life pracujeme,” vyjadril sa zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Platon Life, Daniel Tanner.

„Pripravujeme vzdelávaciu platformu, ktorá bude prístupná nielen pre Česko a Slovensko, ale pre celú Európu, a jednotlivé štáty, ktoré umožnia používanie digitálnych platidiel a platforiem. V budúcnosti tiež plánujeme nadviazať spoluprácu aj s rôznymi univerzitami. Naozaj sa snažíme o to, aby vzdelávanie nabralo tú správnu formu, a bolo nielen teoretické, ale zasahovalo aj do praktickej roviny,” dodal Tanner.

„Je to taký brand awareness, teda budovanie povedomia našej značky, pretože pomocou digitalizácie prispievame aj k vzdelaniu, ekológii, či rôznym iným odvetviam,“ doplnila Julia Tanner.

Foto: Platon Life

Kryptomeny ako platidlo budúcnosti

Okrem oblasti vzdelávania sa na diskusnom paneli ocitli aj odborníci z finančného sektora. O potenciáli a vplyve digitálnej éry diskutovali českí i zahraniční experti z rôznych kútov sveta, vrátane britského podnikateľa a zvláštneho vyslanca pre Organizáciu spojených národov (OSN) Philippa Bonna, generálneho riaditeľa Českej štátnej tlačiarne cenín Tomáša Hebelku, českého ekonóma Lukáš Kovandu, či podnikateľa, investora a bývalého prezidenta TiE Dubaj, Ivana Fernandesa.

Foto: Platon Life

Svoju predikciu na margo oblasti finančníctva vyjadril aj riaditeľ výskumu a vzdelania spoločnosti Platon Life, Leopold Tanner, ktorý sa tejto problematike venuje.

„Kryptomenové platformy postupne prenikajú do reálnej ekonomiky – a povedal by som, že určitou avantgardou je aj Platon Life – a sprostredkovávajú stále širšie spektrum produktov a služieb, tak samozrejme je to veľmi reálne. V tomto ohľade je budúcnosť, zdá sa, veľmi optimistická,“ dodal na záver Leopold Tanner.

Pozitívny vplyv digitalizácie

Prostredníctvom konferencie sa spoločnosť snaží upriamiť pozornosť na potenciál digitálnej éry ako prostriedku, ktorý vie v budúcnosti pozitívne ovplyvniť viacero sektorov, počnúc vzdelaním, cez ekológiu, až po platobné systémy a nakupovanie. Nechýbala aukcia, kde si vážení hostia mali možnosť pozrieť a vydražiť rôzne vzácne produkty – napríklad limitované pamätné bankovky, tovar luxusnej značky Louis Vuitton, obrazy prestížnych maliarov, či vzácne sklenené predmety od značky Moser a mnoho ďalších.

Foto: Platon Life

Spoločnosť Platon Life vznikla v roku 2017 ako fintechový startup. Jedným z jej cieľov je vzdelávanie prostredníctvom digitalizácie, na čo využíva svoj vlastný ekosystém, ktorý v sebe integruje viacero elementov – vlastnú kryptomenu PlatonCoin, online aukcie či prístup k partnerským výhodám. Myšlienkou tohto revolučného projektu je prispievať k napredovaniu ľudstva v rôznych oblastiach, vrátane vzdelávania, ekonomiky a ekológie, s cieľom vytvárania prepojenej a vyspelej budúcnosti pre nasledujúce generácie. Túto ideu podčiarkol aj prvý ročník konferencie. Záznam podujatia si môžete pozrieť tu.

Foto: Platon Life

