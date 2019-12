Aktivistka Greta Thunberg sa na katamarane doplavila zo Severnej Ameriky naspäť do Európy

Švédska ekologická aktivistka Greta Thunberg sa vrátila z USA do Európy. Mladá Švédka po trojtýždňovej plavbe cez Atlantický oceán pricestovala v utorok do portugalského Lisabonu. Tam sa stretne s miestnymi predstaviteľmi a ďalšími aktivistami. Neskôr sa odtiaľ vydá do Madridu v susednom Španielsku, kde sa plánuje zúčastniť na medzinárodnej klimatickej konferencii. Presný termín jej cesty zatiaľ jej zástupcovia nepotvrdili.

Ekologické cestovanie

Thunberg sa do Portugalska doplavila na 15-metrovom katamarane, ktorý zanecháva minimálnu až takmer žiadnu uhlíkovú stopu. Poháňajú ho solárne panely a hydrogenerátory. Do Európy aktivistku zviezol austrálsky pár Riley Whitelum a Elayna Carausu, pričom na plavidle La Vagabonde bol aj ich 11-mesačný syn Lenny a profesionálna námorníčka Nikki Henderson.

Šestnásťročná aktivistka vycestovala do Ameriky, aby sa v decembri mohla zúčastniť na Medzinárodnej klimatickej konferencii COP25 Organizácie Spojených národov (OSN) v Čile. Pre nepokoje v krajine však na prelome októbra a novembra konferenciu presunuli do španielskeho Madridu.

Keďže však Thunberg odmieta lietať lietadlom, pretože letecká doprava zanecháva veľkú uhlíkovú stopu, hľadala spôsob, ako sa dostať na podujatie do Španielska. Na jej výzvu na sociálnych sieťach následne zareagoval austrálsky pár.

Celosvetové hnutie

Thunberg, ktorej sa podarilo odštartovať celosvetové hnutie študentských protestov za zmenu politiky vlád v boji proti klimatickým zmenám, počas svojho trojmesačného pobytu v Severnej Amerike vystúpila v OSN, zúčastňovala sa na klimatických protestoch od Kanady, cez Kaliforniu, Colorado až po Severnú Karolínu a navštívila tiež napríklad indiánske rezervácie.

COP25 sa koná v Madride od 2. do 13. decembra. Podujatiu predsedá čilská ministerka životného prostredia Carolina Schmidt, ktorá vo štvrtok pochválila Thunberg za to, že hovorí o hrozbe klimatických zmien.

„Je líderkou, ktorá bola schopná pohnúť a otvoriť srdcia mnohých mladých a mnohých ľudí po celom svete,“ vyhlásila Schmidt na summite. „Potrebujeme túto obrovskú silu, aby sme zintenzívnili boj proti zmene klímy,“ dodala.