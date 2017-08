Video: Alaphilippe odrazil útoky Majku a vyhral 8. etapu, Froome zvýšil náskok pred Chavesom

XORRET DE CATÍ 26. augusta (WebNoviny.sk) – Francúz Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors triumfoval v 8. etape na pretekoch Vuelta a Espaňa, ktoré sú tradične záverečným dielom cyklistickej Grand Tour a zároveň patria do kalendára WorldTour. Alaphilippe v záverečnom šprinte jednoznačne zdolal spolujazdcov z úniku Slovinca Jana Polanca (UAE Team Emirates) a Poliaka Rafala Majku (Bora-Hansgrohe). Víťaz etapy v záverečných siedmich kilometroch v náročnom stúpaní Alto Xorret de Catí s miestami drastickým sklonom 18% odrazil všetky útoky Majku a v závere mu nedal šancu.

“Nečakal som, že by som mohol bojovať o víťazstvo v etape. Predtým som sa necítil dobre počas prvého týždňa týchto náročných pretekov. Keď som sa však na poslednú chvíľu dostal do čelnej skupiny v úniku, využil som svoju šancu. Je to neuveriteľné,” uviedol Julian Alaphilippe v prvej televíznej reakcii v prenose Eurosportu. Dvadsaťpäťročný Francúz dosiahol prvý triumf na pretekoch Grand Tour v kariére.

Froome využil stúpanie

Brit Christopher Froome využil náročné predcieľové stúpanie na to, aby sa opäť o čosi vzdialil hlavným súperom v boji o celkové poradie. Do cieľa prišiel na 14. mieste s odstupom 1:27 min a celkovo zvýšil náskok pred Kolumbijčanom Estebanom Chavesom zo zoskupenia Orica-Scott z 11 na 28 sekúnd. Tretí je s odstupom 41 sekúnd Ír Nicolas Roche z BMC Racing.

V sobotu čakala na cyklistov výrazne zvlnená etapa z Hellínu do Xorret de Catí. Hlavným strašiakom bolo 5 km dlhé stúpanie prvej kategórie Alto Xorret de Catí so sklonom 9 %, ktorého vrchol sa nachádzal tri kilometre pred cieľom.

Horúčavy počas etapy

V úniku sa ocitla početná 21-členná skupina, v ktorej boli Jesus Hernandez (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Quick Step), Loic Vliegen (BMC), Nelson Oliveira (Movistar), Rafal Majka, Emanuel Buchmann, Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe), Clément Chevrier (AG2R-La Mondiale), Brendan Canty (Cannondale-Drapac), Alberto Losada (Katusha-Alpecin), Daan Olivier (Team Sunweb), Przemyslaw Niemiec, Jan Polanc (UAE Team Emirates), Sergei Chernetski, Laurens De Vreese (Astana), Bart De Clercq, Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Domen Novak (Bahrain-Merida), Serge Pauwels (Dimension Data), Guillaume Bonnafond (Cofidis) and Michel Kreder (Aqua Blue Sport).

Cyklisti sa počas etapy borili aj s 37-stupňovým teplom a zrejme aj preto náskok skupiny sa aj 30 km pred cieľom pohyboval na solídnej úrovni 4:30 min. Pri nájazde do záverečných 10 km vyrazili dopredu Belgičan Laurens De Vreese a Nemec Emanuel Buchmann, utvorili si 10-sekundový náskok, ale bol zlikvidovaný.

Príležitosť pre Majku

Sedem kilometrov pred cieľom sa začalo stúpať na obávaný Alto Xorret de Catí s miestami drastickým sklonom 18-20%. Príležitosť vycítil poľský vrchár tímu Bora-Hansgrohe Rafal Majka. Vyrazil dopredu, ale jeho nástup zachytil Francúz Julian Alaphilippe a v najstrmšom úseku 5 km pred páskou mali k dobru už 20 sekúnd pred bývalými spolujazdcami z úniku. Majka neskôr ešte zo dvakrát nastúpil Alaphilippovi, ale Francúz sa zakaždým ubránil.

Zo skupiny favoritov sa 3 km pred cieľom odpútal Christopher Froome, ktorý sa snažil zvýšiť náskok v celkovom poradí. A darilo sa mu to. Sympaticky sa na neho dotiahol Alberto Contador a do cieľa prišli na trinástom, resp. 14. mieste. Na dvojicu vpredu sa medzitým v zjazde dotiahol Slovinec Jan Polanc. V záverečnom šprinte Alaphilippe nedal šancu dvojici súperov a suverénne triumfoval v 8. etape.

VUELTA A ESPAŇA 2017

8. etapa (Hellín – Xorret de Catí, 199,5 km): 1. Julian Alaphilippe (Fr.) Quick-Step Floors 4:37:55 h, 2. Jan Polanc (Slovin.) UAE Team Emirates +2 s, 3. Rafal Majka (Šp.) Bora-Hansgrohe, 4. Serge Pauwels (Belg.) Dimension Data +26, 5. Nelson Oliveira (Portug.) Movistar +26, 6. Michel Kreder (Hol.) Aqua Blue Sport +32,…14. Christopher Froome (V. Brit.) Sky +1:27 min.

Poradie po 8. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 32:26:13 h, 2. Esteban Chaves (Kol.) Orica-Scott +28 s, 3. Nicolas Roche (Ír.) BMC Racing +41, 4. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +53, 5. Tejay van Garderen (USA) BMC Racing +58, 5. 6. Fabio Aru (Tal.) Astana +1:06.