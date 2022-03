Ambiciózny Aston Martin chce najneskôr v roku 2025 bojovať o titul, za cieľ má aj udržať si Vettela

Nový šéf britského formulového tímu Aston Martin Mike Krack verí, že ich auto bude v roku 2025 v pozícii, v ktorej bude môcť bojovať o titul. O budovanie víťazného tímu sa stará kanadský miliardár Lawrence Stroll.

Jeho investícia do značky Aston Martin zariadila to, že v budúcnosti môže táto stajňa získať minimálne titul medzi konštruktérmi.

Pripravený majú päťročný plán

Aston Martin vstupuje do novej éry bez svojho tradičného šéfa Otmara Szafnauera, ktorého po vlaňajšej nepodarenej sezóne nahradil Mike Crack.

„Máme všetko, čo potrebujeme, ale musíme robiť správne rozhodnutia,“ povedal Krack v rozhovore pre BBC. „Je to ťažká práca na niekoľko týždňov a mesiacov. Súhlasím s tým, že nie vždy sa päťročné plány podarí naplniť,“ poznamenal Crack. Zároveň priznal, že Aston Martin má pred sebou päťročný plán.

Najmodernejšia továreň zo všetkých

Tento britský tím môže mať nevýhodu, že si motor nevyrába sám. Nedávno však pripustil, že hľadajú možnosti na spustenie výroby vlastných motorov od roku 2026. Podľa Kracka má však Aston Martin aj výhody. Stavia novú továreň vo svojej základni v Silverstone, ktorá má byť dokončená na jar v roku 2023.

Lawrence Stroll uviedol, že bude najmodernejšia zo všetkých. „Budeme mať všetky možnosti a zariadenia, ktoré potrebujete na to, aby ste boli úspešní.“

Vettela si budú chcieť udržať

Krack predtým pôsobil v BMW Sauber, kde spoznal súčasného jazdca Astonu Martin Sebastiana Vettela. Štvornásobnému majstrovi sveta vyprší zmluva na konci tejto sezóny. Skúsenému Nemcovi je tímovým kolegom Strollov syn Lance, ten má pri všetkej úcte o budúcnosť v efjednotke postarané.

„Je jasné, že človek ako Sebastian nechce byť pätnásty, dvanásty alebo ôsmy. Je to naša úloha. Sebastian je šikovný chlapec. Nebude sa koncentrovať len na tohtoročné auto, ale na to, či vidí v našom projekte potenciál. A pokiaľ mu toto môžeme ponúknuť, máme šancu si ho udržať dlhšie. Samozrejme, verím, že dostatočná motivácia som aj ja na to, aby zostal,“ zažartoval Crack.

Aston Martin vo vlaňajšej sezóne MS F1 po smelých vyhliadkach tímu obsadil len siedme miesto v hodnotení konštruktérov. Zásluhou Sebastiana Vettela získali dve pódiové umiestenie. Na okruhu v Baku skončil druhý. Druhú priečku zopakoval aj na trati maďarského Hungaroringu, bol však diskvalifikovaný, pretože mu v monoposte nenašli dostatočné množstvo paliva.