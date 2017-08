Američania do Severnej Kórey už nevycestujú, od septembra začne platiť cestovný zákaz

PEKING 31. augusta (WebNoviny.sk) – Od 1. septembra vojde do platnosti zákaz pre občanov Spojených štátov cestovať do Severnej Kórey. Vo štvrtok preto z krajiny viacero Američanov odletelo do Pekingu.

Z hlavného mesta Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) odišli aj humanitárni pracovníci, ktorí dúfajú, že sa budú môcť vrátiť a pokračovať vo svojej činnosti.

Zákaz cestovať do KĽDR vydala vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v júli pre obavy zo zatýkania amerických občanov.

V júni Severná Kórea prepustila väzneného amerického študenta Otta Warmbiera, ktorý bol viac ako rok v kóme a pár dní po prevoze domov zomrel. Podľa amerických úradov zadržala KĽDR za posledné desaťročie najmenej 16 Američanov.

Zákaz vstupuje do platnosti v čase rastúcich obáv z jadrového programu Pchjongjangu. O výnimku na to, aby mohli zostať v krajine, môžu požiadať novinári a humanitárni pracovníci. V prípade, že Spojené štáty zákaz nepredĺžia, jeho platnosť vyprší o rok.