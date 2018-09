Američania Mike Bryan a Jack Sock sa stali víťazmi štvorhry na US Open

NEW YORK 7. septembra (WebNoviny.sk) – Americkí tenisti Mike Bryan a Jack Sock nasadení ako tretí sa stali víťazmi štvorhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. V piatkovom finále zvíťazili za 76 minút nad siedmym nasadeným poľsko-brazílskym párom Lukasz Kubot, Marcelo Melo 6:3, 6:1. Víťazné duo si pripíše do rebríčka 2000 bodov a získa prémiu vo výške 700-tisíc amerických dolárov pred zdanením. Zdolaný pár si vybojoval 1300 bodov a odmenu 350-tisíc USD.

Spolu len od júna

Štyridsaťročný Bryan a o pätnásť rokov mladší Sock mali premiéru ako deblový pár len v júni tohto roka na turnaji v londýnskom Queens´s Clube, kde sa dostali do 2. kola. Hneď na svojom druhom spoločnom turnaji dokázali vybojovať celkový triumf.

Premožiteľa nenašli vo Wimbledone, vo finále zdolali po päťsetovom boji juhoafricko-novozélandský tandem Raven Klaasen, Michael Venus 6:3, 6:7 (7), 6:3, 5:7, 7:5. Mike Bryan už v minulosti päťkrát triumfoval vo štvorhre mužov na US Open, po boku svojho brata Boba sa tešili z celkového víťazstva v rokoch 2005, 2008, 2010, 2012 a 2014.

Majú v zbierke veľa úespechov

Tridsaťšesťročný Kubot a o dva roky mladší Melo debutovali ako deblový pár na turnaji vo Viedni v roku 2015. Spoločne triumfovali vlani vo Wimbledone. Na konte majú 10 spoločných triumfov vo štvorhre. Predstavili aj na vlaňajšom koncoročnom šampionáte ATP, vo finále však nestačili na fínsko-novozélandský tandem Henri Kontinen, John Peers.

Poliak Kubot má vo svojej zbierke titul z Australian Open, v roku 2014 zvíťazil po boku Švéda Roberta Lindstedta. Brazílčan Melo je víťazom štvorhry na Roland Garros z roku 2015, z celkového triumfu sa tešil po boku Chorváta Ivana Dogiga.