Americké námorníctvo bude študovať online komunikáciu, cieľom nie sú len príspevky v angličtine

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Vojenské námorníctvo Spojených štátov plánuje vytvoriť archív najmenej 350 miliárd príspevkov zo sociálnej siete z celého sveta za účelom štúdia spôsobu online komunikácie ľudí. Zatiaľ nie je známe, ktorú sociálnu sieť chcú využiť.

Nebudú skúmať súkromné správy

Príspevky však musia byť verejne dostupné, musia pochádzať zo stovky krajín a obsahovať minimálne 60 rôznych jazykov, pričom najmenej 50 percent musí byť v inom ako anglickom jazyku.

Mali by pochádzať z obdobia rokov 2014 až 2016, a to od 200 miliónov rôznych používateľov. Do databázy sa nedostanú súkromné správy či informácie o používateľoch.

Vývoj hovorových fráz a slangu

„Dáta zo sociálnych sietí nám po prvý raz umožňujú dozvedieť sa, ako sa vyvíjajú hovorové výrazy a slang, a to naprieč rôznymi spoločnosťami ľudí. Môžeme tak pochopiť, ako a prečo sa formujú komunity okolo rozličných diskurzov,“ uviedol zástupca projektu T. Camber Warren.

Vojenské námorníctvo USA stálo aj za systémom Tor, ktorý je určený na anonymné prehliadanie na internete.