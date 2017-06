Amnestie sú podľa SaS zrušené nie vďaka premiérovi Ficovi, ale napriek nemu

BRATISLAVA 2. júna (WebNoviny.sk) – Koaliční lídri využívajú zrušenie Mečiarových amnestií na prízemné útoky proti opozícii.

Myslia si to predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorých stanovisko agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.

Mečiarove škvrny na právnom poriadku

Podľa liberálov aj takýto významný deň v histórii Slovenska, akým bol 31. máj 2017, poznačila zášť a aj veľké sklamanie.

„Na rozdiel od Smeru-SD a SNS my sme nikdy nepochybovali, že zrušenie Mečiarových amnestií je v súlade s Ústavou SR a atribútmi právneho štátu. My sme nikdy neboli alibistami, ktorí Mečiarove amnestie dlhé roky označovali za právny suterén, ale odmietali čokoľvek pre ich zrušenie urobiť. My sme nikdy pod legendou udržania právnej istoty nekryli únoscov Michala Kováča mladšieho a vrahov Róberta Remiáša. Boli to politici Smeru-SD a SNS. Tí odolávali všetkým pokusom zmazať Mečiarove škvrny na právnom poriadku Slovenskej republiky a otvoriť dvere spravodlivosti. Bol to Robert Fico, ktorý tvrdil, že amnestie sú nezrušiteľné a neexistuje spôsob, ako sa dajú zrušiť. Bol to Robert Fico, ktorý tvrdil, že právnik s právnickým vzdelaním nemôže zdvihnúť ruku za takýto zákon. Amnestie sú zrušené nie vďaka Ficovi, ale napriek nemu,“ tvrdia liberáli v stanovisku, pod ktoré sa podpísali predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová.

Primitívne útoky proti opozícii

Podľa SaS koaliční lídri ignorujú fakt, že ich návrh na zrušenie Mečiarových amnestií prešiel parlamentom aj vďaka hlasom opozičných poslancov.

“Následne Ústavný súd SR rozhodol pod mimoriadne silným tlakom verejnosti. Tento tlak verejnosti vyvolala opozícia. Musel zomrieť prezident Michal Kováč, musel vzniknúť obrovský tlak verejnosti, aby pripravili návrh a prehodili problém na ústavný súd,“ konštatujú liberáli s tým, že predstavitelia koalície namiesto toho, aby v tichosti akceptovali rozhodnutie ústavného súdu, “využívajú zrušenie Mečiarových amnestií na primitívne útoky proti opozícii”.

„Privítame, ak aspoň toľko energie, koľko teraz venujú na útoky proti opozícii, nasmerujú na orgány činné v trestnom konaní, aby sa zo zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny nestala ďalšia trápna Gorila,“ uvádza sa v stanovisku predstaviteľov SaS.

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR v stredu na neverejnom rokovaní rozhodlo, že NR SR prijatím ústavného zákona o zrušení Mečiarových amnestií neporušila Ústavu SR. Ako informovala v tlačovej správe hovorkyňa ÚS Martina Ferencová, plénum rozhodlo, že Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky a rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii, ako aj rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.