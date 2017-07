Andrej Danko odvolal z funkcie vysokých prešovských funkcionárov SNS

BRATISLAVA 13. júla (WebNoviny.sk) – Prešovský krajský predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Eduard Markovič prišiel o svoju funkciu.

Kandidátom na župana je Škvarek

Vo štvrtok o tom informuje denník Nový Čas. Ten v utorok zverejnil informáciu, že hoci Markoviča zvolila krajská rada SNS za kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja, predsedníctvo strany navrhlo vlastného kandidáta, a to primátora Svitu Miroslava Škvareka.

Po tom, čo prešovskí národniari napísali list ministerstvu vnútra s podozrením na možné porušenie stanov SNS predsedníctvom strany, predseda národniarov Andrej Danko podľa denníka Markoviča odvolal z funkcie.

Odvolaný krajský šéf v rozhovore pre Nový Čas uviedol, že zatiaľ nedostal odvolávací dekrét. “Zároveň odvolali aj prvého podpredsedu Prešovského kraja Milana Ďuricu, podpredsedu kraja Patrika Františku a aj okresnú predsedníčku Svidníka Annu Oberstovú,” povedal Markovič v rozhovore pre denník.

Markovič sa na Danka nehnevá

Ako priblížil, dôvodom jeho odvolania je, že na rozhodnutie o rozdielnych kandidátoch na prešovského župana poukázal na krajskej rade v Levoči. „Práca ľudí u nás v kraji bola ponížená, pretože nad výsledkom sa aj tak rozhodlo v Bratislave,” uviedol s tým, že Dankove rozhodnutie nebolo spravodlivé.

„Chodím na každé predsedníctvo ako krajský predseda a nedokáže mi medzi štyrmi očami vysvetliť, prečo ho tam dal (Škvareka, pozn. SITA),” povedal. Ako dodal, na predsedu SNS sa nehnevá, no podľa neho, rozhodnutie Danka nebolo ani odborné, ani hrdé, ani slušné.

Či by mal Danko zostať naďalej predsedom, je podľa Markoviča na ňom. „On sám musí vedieť, či robí dobré, alebo zlé kroky. Viete, to je tak, že všetko, čo povie pán Danko, tak všetci aj musia spraviť. Nikto sa neozve: „Predseda, ale to tak nie je, skúste nad tým pouvažovať,” objasnil.

Podľa neho vedenie SNS vždy nadiktuje, čo má kto robiť, a to sa aj splní. Zaspomínal, že v minulosti to v SNS nebolo tak, že keď niečo dohodli v okresoch či krajoch, že to v Bratislave niekto hodil do koša. „Tak to predtým nefungovalo,” uviedol.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko vedenie SNS