Anketu Športovec roka 2020 ovládla Petra Vlhová, futbalový tím sa vyrovnal hokejistom

Zjazdová lyžiarka Petra Vlhová obhájila prvenstvo v tradičnej ankete Klubu športových redaktorov SSN Športovec roka 2020. Ocenenie jej odovzdali počas špeciálneho televízneho programu, ktorý v spolupráci s RTVS pripravil Slovenský olympijský a športový výbor.

Najúspešnejším kolektívom roka sa stala futbalová reprezentácia SR. Ocenenie Športová legenda tento rok dostal bývalý skvelý hokejista Igor Liba.

Počas večera vyhlásili aj Paralympionika roka (Jozef Metelka) a paralympijský Kolektív roka (reprezentácia v curlingu).

Sagan na druhom mieste

V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, triumfovala Vlhová druhýkrát.

Na ďalších dvoch priečkach skončili cyklista Peter Sagan a hokejista Erik Černák, v elitnej päťke laureátov boli aj štvrtý šprintér Ján Volko a piaty chodec Matej Tóth.

V kategórii kolektívov najviac hlasov dostala futbalová reprezentácia Slovenska, ktorá postúpila na záverečný turnaj majstrovstiev Európy.

Mužský futbalový tím Slovenska vyhral anketu piatykrát, čím sa vyrovnal v historickej tabuľke hokejistom. Sedemkrát triumfovali štvorkajaky SR.

V ankete nastali zmeny

„Veľmi sa teším. Je to pre mňa bonus za výsledky a drinu, ktorú podstupujem. Prežívam podobné pocity ako minulý rok, keď sa mi tiež podarilo triumfovať. Aj vlani, aj tentoraz som dala do toho všetko, splnila som si niektoré sny. Táto sezóna sa ešte nekončí, verím, že bude ešte úspešne pokračovať,“ vyjadrila sa Petra Vlhová.

Dvadsaťpäťročná rodáčka z Liptovského Mikuláša sa stala po Martine Moravcovej (6 prvenstiev), Michalovi Martikánovi (4), Anastasii Kuzminovej, Petrovi Saganovi (po 3) a Petrovi a Pavlovi Hochschornerovcoch (2) šiestou viacnásobnou víťazkou tradičnej novinárskej ankety v jej 28-ročnej histórii.

V roku 2017 bola navyše aj členkou víťazného družstva zjazdových lyžiarov.

Vzhľadom na okolnosti roka 2020 a šíriacu sa pandémiu choroby COVID-19 nastali tentoraz v ankete zmeny, vyzdvihovala sa len pätica najúspešnejších jednotlivcov a jeden kolektív.

Slávnostný galavečer nahradil špeciálne pripravený televízny program bez prítomnosti divákov a tzv. dokrútkami so športovcami na rôznych miestach sveta.

Elitná pätica s odstupom

V tohtoročnej ankete hlasovalo 94 členov KŠR SSN, čo je tretí najnižší počet odovzdaných lístkov v histórii. Hlasy dostalo 26 jednotlivcov a 6 športových kolektívov.

Peter Sagan sa objavil na 79 hlasovacích lístkoch, najmä vďaka čomu sa dostal pred Erika Černáka, ktorého výkony v bojoch o Stanleyho pohár oslovili 72 hlasujúcich.

Cyklistický trojnásobný svetový šampión zdolal mladého hokejistu o desať bodov. Najlepšia pätica sa pomerne jasne oddelila od ďalších športovcov.

Medzi laureátmi v Top5 sú traja predchádzajúci víťazi, okrem Vlhovej a Sagana aj Matej Tóth. Stálicou ankety je Peter Sagan, ktorý je medzi laureátmi (v Top 10 do vlaňajška, či Top 5 tento rok) už desiatykrát. Po šiesty raz sa medzi nich dostal Matej Tóth, piatykrát Petra Vlhová.

Športovec roka 2020 výsledky ankety Klubu športových redaktorov SSN *Hlasovalo 94 novinárov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Číslo za menom kolektívu znamená počet hlasov, keďže pri kolektívoch určovali hlasujúci len najúspešnejšieho. Hlasy dostalo 26 jednotlivcov a 6 kolektívov. JEDNOTLIVCI

1. Petra VLHOVÁ (zjazdové lyžovanie) 457 bodov (86 – 6 – 1) 93x na lístkoch

2. Peter SAGAN (cestná cyklistika) 257 (2 – 35 – 26) 79x

3. Erik ČERNÁK (ľadový hokej) 247 (2 – 40 – 20) 72x

4. Ján VOLKO (atletika) 102 (0 – 5 – 8) 50x

5. Matej TÓTH (atletika) 76 (2 – 2 – 12) 30x

————————————————————————————————

6. Martin DÚBRAVKA (futbal) 46 (0 – 1 – 7) 20x

7. Andrej SEKERA (ľadový hokej) 43 (0 – 0 – 6) 24x

8. Ivona FIALKOVÁ (biatlon) 24 (0 – 1 – 1) 11x

9. Milan ŠKRINIAR (futbal) 21 (0 – 1 – 2) 11x

10. Paulína FIALKOVÁ (biatlon) 20 (0 – 1 – 3) 9x

11. Filip POLÁŠEK (tenis) 18 (0 – 0 – 2) 11x

12. Marek HAMŠÍK (futbal) 16 (1 – 0 – 1) 8x

13. Emma ZAPLETALOVÁ (atletika) 16 (0 – 0 – 1) 12x

14. Lukáš MATUSKÝ (jazdectvo) 12 (0 – 1 – 1) 7x

15. Barbora BÁLINTOVÁ (basketbal) 11 (0 – 1 – 1) 5x

16. Jozef METELKA (paracyklistika) 10 (0 – 0 – 0) 7x

17. Norbert GOMBOS (tenis) 8 (1 – 0 – 1) 2x

18. Tomáš TATAR (ľadový hokej) 5 (0 – 0 – 0) 3x

19. Ľudovít KLEIN (MMA) 5 (0 – 0 – 0) 4x

20. Danka BARTEKOVÁ (streľba) 4 (0 – 0 – 0) 3x

21. Boris MAKOJEV (zápasenie) 3 (0 – 0 – 1) 1x

22. Stanislava ŠKVARKOVÁ (atletika) 3 (0 – 0 – 0) 2x

23. Róbert HENCZ (vodný motorizmus) 2 (0 – 0 – 0) 2x

Juraj TUŽINSKÝ (streľba) 2 (0 – 0 – 0) 2x

25. Marek RODÁK (futbal) 1 (0 – 0 – 0) 1x

Martin SAGAN (kulturistika) 1 (0 – 0 – 0) 1x KOLEKTÍVY

1. Družstvo SR mužov vo futbale 80

———————————————————-

2. Tím tenistiek SR vo Fed Cupe 8

3. Florbalová reprezentácia SR mužov 3

4. Vodnopólová reprezentácia SR žien 1

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava 1

Futbalisti DAC Dunajská Streda 1

Černák jediným nováčikom

Jediným nováčikom medzi laureátmi je Erik Černák. „Je veľmi príjemné, že som sa dostal medzi trojicu najúspešnejších športovcov na Slovensku. Potešilo ma to. Veľa športovcom u nás sa niečo podobné nepodarí, aj preto si to užívam. Je to zadosťučinenie za tvrdú prácu,“ reagoval Erik Černák.

Ján Volko je už tretíkrát v ankete štvrtý. Priečku za najlepšou trojkou obsadil aj vlani a v roku 2017.

„Rok 2020 bol veľmi zvláštny, bolo málo podujatí, na ktorých sa dali dosahovať nejaké výsledky. Som maximálne spokojný. Keď sa pozriem, kto je predo mnou, byť štvrtý v ankete Športovec roka nie je zlé. Možno trocha zamrzí, že som tretíkrát štvrtý a neposunul som sa dopredu, ale vážim si aj štvrté miesto. Športoví odborníci to nemali tento rok ľahké vzhľadom na minimum veľkých súťaží,“ uviedol Ján Volko.

Liba športovou legendou

Najstarším z pätice laureátov ankety je Matej Tóth. Tridsaťsedemročný chodec absolvoval svoj prvý olympijský štart v čase, keď ďalší štyria ocenení ešte navštevovali základnú školu.

„Veľmi sa teším z ocenenia v roku, keď som uvažoval o konci kariéry. Ešte pred zopár mesiacmi som si myslel, že je konečná a o tomto čase už budem mať tenisky na klinci. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a držali mi prsty, aby som to ešte neukončil. Podarilo sa, makali sme. Zostal som zdravý, čo bolo asi najdôležitejšie, zašliapal som výborný výkon a dnes som už v plnej príprave do Tokia. Ak to vyjde aj tam, možno o rok sa budeme tešiť z ďalšej ceny,“ povedal Matej Tóth.

Ocenenie Športová legenda dostal jeden z najuniverzálnejších hokejistov slovenskej histórie Igor Liba. Po Jozefovi Golonkovi je len druhý hokejista, ktorého zaradili do tejto imaginárnej Dvorany slávy.

„Veľmi si vážim, že som sa zaradil medzi legendy ako ďalší hokejista po mojom veľkom vzore Jozefovi Golonkovi, na ktorého sme sa hrali ako deti počas hokejových zápasov na ulici. Pred rokom sa Športovou legendou stal môj veľký kamarát Jozef Plachý, s ktorým si mám vždy čo povedať. Som rád, že sa na mňa stále nezabúda,“ uviedol čerstvý šesťdesiatnik Igor Liba.

Metelka zvíťazil druhýkrát

Súčasťou televízneho programu bolo aj vyhlásenie Paralympionika roka a Paralympijského kolektívu roka. Individuálne ocenenie získal druhýkrát po roku 2015 paracyklista Jozef Metelka (nar. 8. septembra 1986 v Piešťanoch).

Ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu absolvoval zverenec Toma Kirka a Kyleigha Mannersa mimoriadne úspešné majstrovstvá sveta v dráhovej paracyklistike.

V kanadskom Miltone v kategórii postihnutia C4 získal počas necelého týždňa až štyri kovy, z toho tri najvzácnejšie. Majstrom sveta sa stal v stíhacích pretekoch na 4 km, čo sa mu podarilo siedmykrát za sebou, a tiež v scratchi a v omniu.

Dúhový dres mu unikol len v pevnom kilometri. Vďaka jeho výsledkom bolo Slovensko šiestou najúspešnejšou krajinou šampionátu.

Dlhoročný curlingový tím

Paralympijským tímom roka je reprezentácia v curlingu na vozíku, ktorá na majstrovstvách vo švajčiarskom Wetzikone obsadila 8. miesto a udržala sa medzi svetovou elitou.

Vďaka výsledkom na svetovom šampionáte majú zverenci trénerov Františka Pitoňáka a Milana Bubeníka už takmer istú účasť na zimných paralympijských hrách 2022 v Pekingu.

Slovensko vo Wetzikone reprezentovali Radoslav Ďuriš (skip), Monika Kunkelová, Dušan Pitoňák, Imrich Lyócsa a Peter Zaťko.

„Ocenenie si každý člen nášho tímu veľmi váži. Ďakujeme za podporu. Spoločne to už ťaháme trinásť rokov. Bude nás motivovať, aby sme ďalej dosahovali lepšie a lepšie výsledky,“ povedal skip víťazného družstva Radoslav Ďuriš.